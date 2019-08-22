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Güpegündüz işyerini taradılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi’nde bulunan bir hurdacı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Güpegündüz işyerini taradılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi’nde bulunan bir hurdacı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu Şeyhsinan Mahallesi’nde A.Ş. kendisine ait iş yerinde çalıştığı sırada dışarıdan 5 el silah sesi duydu. Sesler üzerine dışarı çıkan A.Ş. motosikletli 2 şahsın olay yerinden kaçtığını gördü. İş yerini kontrol eden şahıs, dükkanın içerisinde bulunan forkliftin 2 lastiğinin patladığını, dükkanın önünde bulunan hususi aracında ise bagaj ve tekerinde mermi izi olduğunu fark etti. Durumun polis ekiplerine ihbar edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri konuyla ilgili şüphelilerin takibini sürdürüyor.

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