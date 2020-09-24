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Güpegündüz motor çalan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Bursa’da güpegündüz park halindeki motoru çalan hırsız yakaya ele verirken, kendisine gözcülük yapan arkadaşı ise aranıyor.Olay, geçen hafta merkez Gençosman semtinde meydana geldi.

Bursa’da güpegündüz park halindeki motoru çalan hırsız yakaya ele verirken, kendisine gözcülük yapan arkadaşı ise aranıyor.
Olay, geçen hafta merkez Gençosman semtinde meydana geldi. Motosikletini yol kenarına park edip işlemlerini halletmek için postaneye giren bir vatandaş, çıktığında motorunu yerinde bulamadı. Motosikletinin çalındığını fark eden adam polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bir işyerinin güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların yoğun olduğu bölgede bir kişi kaldırımda gözcülük yaparken, başka bir kişi yol kenarında park halinde bulunan motoru sürükleyerek götürmeye başladı. Nöbet tutan şahıs, daha sonra koşarak arkadaşına yardıma gitti.
Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kameralarından teşhis edilen şüphelilerden E.O.’nun motorla kaza yaptığı istihbaratını alan ekipler, olay yerine giderek E.O.’yu gözaltına aldı. Motor sahibine teslim edilirken, kaçan diğer şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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