Güpegündüz otomobile kurşun yağdırdı! Saldırı anları kamerada

Korkutan olay, dün öğle saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli şüpheli girdiği sokakta bir süre bekleyerek park halinde bulunan otomobile art arda ateş etti. Ardından da motosikletle olay yerinden kaçtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilde inceleme yaptı. Ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sokakta iş yeri bulunan Ferhat Çelebi, "Biz içeride oturuyorduk arkadşlarla çay içiyorduk. Sesleri duyup dışarı çıktık. Olay yerine bakarken bir motosikletli geçti gitti. Kaç el sıkıldığını sayamadım ama seri bir şekilde ateş edildi" dedi.

KURŞUNLAMA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli şüphelinin sokağa girip bir süre oyalandıktan sonra otomobile ateş ettiği görülüyor. Şüpheli daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





