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Güpegündüz pompalı tüfekle market soygunu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Sultangazi'de pompalı tüfekle market soygunu güvenlik kameralarına yansıdı. Soygunu gerçekleştiren biri kadın iki kişi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 1626 sokakta bulunan bir markette gerçekleşti. Müşteri gibi markete gelen biri kadın iki kişi, kasadaki görevlileri pompalı tüfekle tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Zanlılar kasada bulunan 500 TL'yi alarak olay yerinden kaçtı.

Soygun ihbarı üzerine markete gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalıma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların kaçtığı aracın plakasını da tespit etti. Gaspçıların Gaziosmanpaşa'da bir benzin istasyonundan yakıt aldığını belirleyen ekipler, eşkallerin birbirine uyuştuğunu gördü. Küçükköy'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muhittin G ve Yasemin A. isimli gaspçıları kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

Marketteki soygun güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde markete gelen zanlılardan Muhittin G. pompalı tüfeği çıkartarak kasiyerleri tehdit ediyor. Muhittin G. kasadan paraları alırken, diğer zanlı Yasemin A. ise yaşananları izliyor. İki zanlı daha sonra bir benzin istasyonunun kamerasına yansıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi soygun

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