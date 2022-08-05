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Güpegündüz skandal! Yabancı uyruklu kişi çocuk kaçırmaya çalıştı... 'Sana bir şey yaptı mı?' diye sorulunca kafa sallıyor

05.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydana gelen olayda 7 yaşındaki M.G. adındaki çocuk oyun oynarken, yabancı uyruklu kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. O sırada olay yerinden geçenler duruma tepki göstermeyince M.G., 'İmdat, bizi kaçırıyorlar' diye bağırdı. M.G.'nin çığlığı üzerine sokaktan geçen bir motokurye T.A.'ya vurdu. Şüpheli, mahalleli tarafından da darp edilirken küçük çocuğun babannesi, ''Torunum olaydan sonra şoka girdi. Sana bir şey dedi mi, yaptı mı diyoruz sadece kafa sallıyor'' dedi.

Olay, dün Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde saat 14.00'te meydana geldi. İddiaya göre, sokağın başındaki çeşmede elini yıkayan M.G., arkadaşıyla oyun oynarken yanlarına tanımadıkları T.A. yaklaştı. T.A., bir süre çocukları izledikten sonra M.G.'yi sırtına aldı. M.G.'nin çırpınışların aldırmayan T.A., M.G.'nin birlikte oynadığı arkadaşının da elini tutunca 2 çocuk birden çırpınmaya başladı. O sırada olay yerinden geçenler duruma tepki göstermeyince M.G., 'İmdat, bizi kaçırıyorlar' diye bağırdı. M.G.'nin çığlığı üzerine sokaktan geçen bir motokurye durumu fark etti ve kaskını çıkararak T.A.'ya vurdu. Bunun üzerine kaçmaya çalışan T.A.'yı mahalleli yakaladı ve darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli T.A.'yı gözaltına aldı.

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"GÖZALTINA ALINDI AMA GECE HİÇ UYUYAMADIK"

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken M.G.'nin babaannesi Seher Güngör, yaşananları anlattı. Torununun olaydan sonra şoka girdiğini ve konuşmadığını belirten Güngör, "Evle dedesinin dükkanı yakın. Dedesinin dükkanına gitmek istedi çıktı gitti. Orada oynarken ellerini yıkamak istemiş dedesinden izin alıp gelip ellerini yıkamış. Ellerini yıkadıktan sonra bu adam onları izliyormuş zaten, omzuna almış, yanındaki kız arkadaşının da elinden tutmuş. Sonra torunum çırpınmaya başlamış. Etraftakiler de babası sanıp karışmak istememiş. Sonra 'İmdat bizi kaçırıyorlar' diye bağırınca o sırada yoldan geçen bir kurye çocuğumuz durumu fark etmiş ve kaskını çıkararak kaçmaya çalışan adama vurmuş. Sonra tabi mahalleli çıkmış, müdahale etmiş, adamı linç etmeye çalışmışlar. Polis alıp götürmüş. Torunum hiç iyi değil, konuşmuyor o konu hakkında hiçbir şey söylemiyor. Biz de kendimizden korkar olduk. Desem ki başka bir yer tamam ama kapımızın önü. Allah korusun başkasının başına da gelebilirdi. Alıp götürebilirlerdi de. Farz edelim bir şey verdi, bir şey koklattı nerden bulacaktık biz bu çocukları. Gözaltına alındı ama gece hiç uyuyamadık. Çocuk da uyuyamadı. Bugün doktora gideceği için stres de oldu. Hiçbir şey de söylemiyor. Sana bir şey dedi mi yaptı mı diyoruz sadece kafasını sallıyor" dedi.

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(DHA)

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