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  4. Güpegündüz yaşandı! Şehir eşkıyaları yol kesip gasp yaptılar

Güpegündüz yaşandı! Şehir eşkıyaları yol kesip gasp yaptılar

01.05.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, ellerine pompalı tüfekler alıp yol keserek iki kişinin cep telefonunu gasp eden şüpheliler emniyetin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki şüphelinin ellerine aldıkları pompalı tüfeklerle yoldan geçenlerin önünü keserek cep telefonunu gasp edildiği ihbarı üzerine bölgede inceme yapan ekipler bir iş yerinin güvenlik kamerasını incelediklerinde iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Görüntülerde şüphelilerinden biri önünü kestikleri mağdura doğrulttukları pompalı tüfek ile korkutarak cep telefonunu istedi. Korkuyla ne yapacağını şaşıran mağdur cep telefonunu verdi. Gasp gerçekleştiren şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri inceleyen ekiple şüphelilerden bitinin Y.T. olduğunu tespit etti. Eve gelen polisleri görerek kaçmaya başlayan Y.T ile ekipler arasında kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucu mahalle arasında kıskıvrak yakalandı.

Üzerinde 2 cep telefonu çıkan şüpheli Y.T. gözaltına alınırken polis diğer şüphelinin yakalanması çalışmasını sürdürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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