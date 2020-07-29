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Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Uzun süredir aşk yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. İkilinin düğünü ise gelecek yıl yapacakları öğrenildi.

Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, evlilik kararı aldı.

İkili, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi. Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak. 32 yaşındaki Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti:
Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.

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