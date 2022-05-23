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Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden müjdeli haber! Bebek geliyor...

23.05.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekrana ara veren Gupse Özay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Oyuncu Barış Arduç'la iki sene önce dünyaevine giren başarılı komedyen ve oyuncu Gupse Özay'dan müjdeli haber geldi. 5 aylık hamile olan Özay'ın kız bebek beklediği iddia edildi.

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden müjdeli haber! Bebek geliyor...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu, yönetmen, senarist ve komedyen Gupse Özey beş aylık hamile.
2020 yılında başarılı oyuncu Arış Arduç'la dünyaevine giren ünlü isim, iddiaya göre kız bebek bekliyor.

Özay'ın doğumu eylül ayında gerçekleşecek. Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde “Gupse hanımı göremiyoruz’ sorusuna “Evde yazıp çiziyor’ yanıtını vermişti.

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GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT’den, yapım şirketlerine; Magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

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Barış Arduç Gupse Ozay
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