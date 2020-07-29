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Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman evleniyor? Barış Arduç kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

Uzun süredir birlikte olan Gupse Özay Barış Arduç çiftinden müjdeli bir haber geldi. Evlenme hazırlığında olan çiftin evlilik tarihi belli oldu. Peki, Barış Arduç Gupse Özay çifti ne zaman evleniyor? Barış Arduç kimdir, nerelidir? Gupse Özay kimdir nereli? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen haberle ilgili tüm detaylar…

Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman evleniyor? Barış Arduç kimdir?

Uzun süredir beraberlik yaşayan çift ile ilgili olarak sürekli Gupse Özay Barış Arduç evlendi mi sorusu soruluyordu. Barış Arduç Gupse Özay evlendi mi sorularına yanıt olarak geçtiğimiz günlerde Barış Arduç tarafından evlilik sinyalleri verilmişti. Evlilik haberinden sonra ünlü çiftle ilgili çok sayıda paylaşım yapılmaya başladı. Gupse Özay Barış Arduç düğün detayları ve evlenecekleri tarih merak ediliyor.
6 senedir beraber olan çift 29 Temmuz’da Çeşme’de evlenecek. Nikahta yakın arkadaşları olan iki şahitten başka kimse olmayacak. Barış Arduç Gupse Özay düğün planını ise daha sonra yapmak üzere erteledi. Çiftin evleneceği gün uzun süredir hayranları tarafından merakla bekleniyordu.

Barış Arduç kimdir?

Evlilik haberlerinin ardından Barış Arduç nereli gibi sorular çok daha fazla araştırılmaya başladı. Barış Arduç Arnavut mu sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Aslen Arnavut olan Barış Arduç İsviçre’de dünyaya geldi. 1987 doğumlu olan Barış Arduç yaşı ise şu anda 32’dir. Barış Arduç dizileri ile büyük beğeni topladı ve Türkiye’deki en sevilen oyuncular arasında girmeyi başardı.

Oynadığı Küçük Hanımefendi, Pis Yedili, Benim için Üzülme ve Bugünün Saraylısı dizilerinin ardından Kiralık Aşk dizisi ile büyük bir şöhrete kavuştu. Özellikle bu dizide Barış Arduç Elçin Sangu ile beraber canlandırdıkları karakterlerle büyük beğeni topladı. Barış Arduç boyu da merak ediliyor. Barış Arduç’un boyu 1.87 metredir. Aynı zamanda Barış Arduç Gupse Özay yaş farkı oldukça araştırılıyor. Çiftin arasında 3 yaş fark bulunuyor.

Gupse Özay kimdir?

Barış Arduç’un yanı sıra Gupse Özay’ın hayat hikayesi de oldukça merak ediliyor. Oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterlerin yanı sıra yaptığı filmlerle de sıkça gündem olan Gupse Özay kaç yaşında sorusu soruluyor. Gupse Özay’ın yaşı kaç sorusuna yanıt olarak ünlü oyuncunun 30 Temmuz 1984 doğumlu olduğu biliniyor. Dolayısıyla Gupse Özay yaş olarak şu an 35 yaşında.

Gupse Özay aslen nereli sorusu da sıklıkla soruluyor. Gupse Özay nereli sorusuna yanıt olarak İzmir doğumlu olan ünlü oyuncunun aslen Çerkes olduğu biliniyor. Gupse Özay film ve dizileri arasında Yalan Dünya, Deliha, Küçük Esnaf, Görümce ve Eltilerin Savaşı bulunuyor. Gupse Özay boy olarak ise 1.71 metredir.

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