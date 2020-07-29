Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman evleniyor? Barış Arduç kimdir?

Uzun süredir beraberlik yaşayan çift ile ilgili olarak sürekli Gupse Özay Barış Arduç evlendi mi sorusu soruluyordu. Barış Arduç Gupse Özay evlendi mi sorularına yanıt olarak geçtiğimiz günlerde Barış Arduç tarafından evlilik sinyalleri verilmişti. Evlilik haberinden sonra ünlü çiftle ilgili çok sayıda paylaşım yapılmaya başladı. Gupse Özay Barış Arduç düğün detayları ve evlenecekleri tarih merak ediliyor.

6 senedir beraber olan çift 29 Temmuz’da Çeşme’de evlenecek. Nikahta yakın arkadaşları olan iki şahitten başka kimse olmayacak. Barış Arduç Gupse Özay düğün planını ise daha sonra yapmak üzere erteledi. Çiftin evleneceği gün uzun süredir hayranları tarafından merakla bekleniyordu.

Barış Arduç kimdir?

Evlilik haberlerinin ardından Barış Arduç nereli gibi sorular çok daha fazla araştırılmaya başladı. Barış Arduç Arnavut mu sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Aslen Arnavut olan Barış Arduç İsviçre’de dünyaya geldi. 1987 doğumlu olan Barış Arduç yaşı ise şu anda 32’dir. Barış Arduç dizileri ile büyük beğeni topladı ve Türkiye’deki en sevilen oyuncular arasında girmeyi başardı.