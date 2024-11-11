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Güran ailesi gündem olmaya devam ediyor! Bu kez de Salim Güran'ın oğlu Devran sahneye çıktı: Tepki çekince geri adım attı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.11.2024 11:40
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Türkiye 21 Ağustos'tan bu yana Narin Güran cinayetini konuşuyor. Şüpheliler geçtiğimiz hafta ilk kez hakim karşısına çıktı ve kafa karıştırıcı ifadelerine devam etti. Son olarak Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, olayın kilit isimlerinden Nevzat Bahtiyar'ı sosyal medyadan tehdit etti. Devran Güran sosyal medyadan tepki çekince hesabını kapattı.

Güran ailesi gündem olmaya devam ediyor! Bu kez de Salim Güran'ın oğlu Devran sahneye çıktı: Tepki çekince geri adım attı

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından açılan davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

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SALİM GÜRAN'IN OĞLU DA RAHAT DURMADI

Narin Güran soruşturmasında hareketlilik bitmek bilmiyor. Mahkemenin ara kararının ardından bu kez başka bir gelişme gündem oldu.

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1 numaralı sanık amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı. Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı hedef aldığı paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Nevzo k........!" yazdığı belirlendi.

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TEPKİ ÇEKTİ, KAPATTI

Ayrıca oğul Güran'ın sosyal medya hesabında "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" ifadelerinin yer alması tepki çekti.

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Devran Güran, paylaşımların gündem olmasının ardından hesabını kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Narin Güran Salim Güran
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