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  4. Gurbetçi ailenin İzmir'de yediği yemek kabusları olmuştu! 4 yaşındaki Ege'den haber var

Gurbetçi ailenin İzmir'de yediği yemek kabusları olmuştu! 4 yaşındaki Ege'den haber var

30.04.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan'da İzmir'de restoranda yedikleri yemek sonrası 6 yaşındaki Ece Melisa hayatını kaybetmiş kardeşi Ege Mercankaya yoğun bakıma kaldırılmıştı. Anne Hasret Mercankaya, "Bir gözümüz hastanede diğeri ise adli tıpta. Merakla çıkacak sonucu bekliyoruz. Hala bir teşhis konulamadı. Bir çocuğumu yitirdim, diğerinin ölümüne dayanamam. Merakla çıkacak sonucu bekliyoruz. Az da olsa iyi bir haber geldi. Yüzde 10 çalışan kalbi, yüzde 45 çalışmaya başladı. Ancak böbrekleri şu an çalışmıyor'' dedi.

Gurbetçi ailenin İzmir'de yediği yemek kabusları olmuştu! 4 yaşındaki Ege'den haber var

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi ardından da Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden hastalara teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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ANNE TABURCU OLDU, ECE MELİSA KURTARILAMADI

Hasret Mercankaya taburcu edilirken, Ece Melisa ise hayatını kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da toprağa verildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örneklere yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor. Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Aile, Ege'nin kan tahlil sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor.

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Hasret Mercankaya, yaşadıklarını anlatarak, "Bir gözümüz hastanede diğeri ise adli tıpta. Merakla çıkacak sonucu bekliyoruz. Hala bir teşhis konulamadı. Bir çocuğumu yitirdim, diğerinin ölümüne dayanamam. Merakla çıkacak sonucu bekliyoruz. Az da olsa iyi bir haber geldi. Yüzde 10 çalışan kalbi, yüzde 45 çalışmaya başladı. Ancak böbrekleri şu an çalışmıyor. İnşallah güzel haberler gelecek. Çocuğum iyileşecek" dedi.

(DHA)

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