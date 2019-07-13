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Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 21:45 | Son Güncelleme

 AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki Almanya'dan gelen aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki Almanya'dan gelen aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Ankara yönünden Aksaray'a giden Mehmet Çekiç (68) yönetimindeki GM IC 91 Almanya plakalı otomobil, yoldan çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Almanya'dan gelen ve tatil için memleketleri Aksaray'a giden sürücü Mehmet Çekiç ile eşi Meryem (61), çocukları Güler (39), Yasemin (18) ve Dicle Çekiç(15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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