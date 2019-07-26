Gurbetçi ailenin otomobili şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- ALMANYA'dan Diyarbakır'a gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Bismil karayolunda meydana geldi. Almanya'dan yaz tatili için Diyarbakır'a gelen ailenin içinde bulunduğu Hüseyin Yolcu (32) yönetimindeki G5 HSY İngiltere plakalı otomobil, iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

