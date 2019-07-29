HABER

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 22:55 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan yaz tatili için Muş'a gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Fuat Güzeldere (45) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, ziyaret amaçlı gittikleri Erzurum'dan döndükleri sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada, sürücü Fuat Güzeldere, eşi Hatice (43) ve oğlu Mazlum Güzeldere (18) yaralanırken, yeğeni Serhat Güzeldere ise hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar Acil Servis'te tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Serhat Güzeldere'nin cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralıSamsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Falcao transferinde bomba iddia

Falcao transferinde bomba iddia

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.