Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AVUSTURYA'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız mevkiinde meydana geldi. Koyuyeşil ailesi, Fırnız'daki dinlenme tesislerinden birine pikniğe gitti. İddiaya göre piknikte ailenin oturduğu çardak kırılınca işletme sahipleri aileye saldırdı. Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Muradiye Koyuyeşil (35), Elif Yıldırım (30), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Erkan Koyuyeşil (33), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35), Hakan Koyuyeşil (34), Emre Koyuyeşil (17) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, ailenin bulunduğu bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı.

'ELLERİNDE SİLAH HARİÇ HER ŞEY VARDI'

Kendi imkanlarıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden yaralılar, tedaviye alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralılardan Özkan Koyuyeşil ve Hakan Koyuyeşil'in kafasına dikiş atılırken, Tahir Bilal Koyuyeşil'in de kolu kırıldı. Avusturya'dan tatile geldiklerini söyleyen Özkan Koyuyeşil, ölümden döndüklerini, çocukların olaydan sağ çıkmalarının tek tesellileri olduğunu söyledi. Her şeyin çardağın kırılmasıyla başladığını belirten Özkan Koyuyeşil, "Toplam 20-25 kişi oldular. Ellerinde bıçaklar, satırlar. Biz daha sonra arabalara girdik çocukları uzaklaştırmak için çünkü çocuklara saldırıyorlardı, çocukları alıp alıp fırlatıyorlardı. Çıkışa doğru giderken güvenlikçi kapıyı kapatmış. Orada bizi beklediler, arkadan babamlar da geldiler arabayla. Ellerinde silah hariç her şey vardı. 'Burada bunların ölüsü çıkacak, Bunlara burada tabuta girecek' diye öyle bir bağırıyorlardı ki bildiğiniz gibi değil. Ondan sonra başladılar arabaları parçalamaya. Arabalarda taş izi değil, hepsi ellerindeki et kesme satırlarıyla saldırdılar. Çocuklarımın hepsinin psikolojisi bozuldu. Çocuğum kendi kendine sayıklıyor artık, kız çocuğumu eve gönderdim sakinleşsin, uyusun diye. Benim başıma taşla, odunla vurdular. Satırın ucu geldi kafama geldi ben kafamı çektim. Arkamdan bir tanesi bıçağı sokarken babam elinden alıyor, babam yakalıyor ben görmedim arkamdakini tam bıçağı saplarken babam elinden kapmış" iddiasında bulundu.