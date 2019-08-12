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Gurbetçi aileye saldırı olayında 12 şüpheli serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

AVUSTURYA'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahipleriyle çıkan ve 16 kişinin yaralandığı kavga ile gözaltına alınan 12 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gurbetçi aileye saldırı olayında 12 şüpheli serbest

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AVUSTURYA'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahipleriyle çıkan ve 16 kişinin yaralandığı kavga ile gözaltına alınan 12 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kavgaya karışan tesis çalışanların ifadelerinde önce ailenin kendilerine saldırdığını söylediği öğrenildi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da hem idari hem de adli yönden soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Olay, dün Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerindeki Fırnız mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturduğu çardağın yıkılması sonucu aile ile işletme sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada aileden 2'si bebek 12 kişi, tesis çalışanlarından da 4 kişi olmak üzere 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı.
'SİZİ ÖLDÜRECEĞİZ, BURAYI BAŞINIZA YIKACAĞIZ'
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, tesis çalışanlarının da ifadesi ortaya çıktı. Çalışanlar, bayram nedeni ile kapalı olduklarını ancak ailenin ısrarı üzerine piknik yapmalarına izin verdiklerini söyledi. Piknik sırasında aileden bazı kişilerin havuzdan balık tutmak istediğini, daha sonra bir kadının kaybolan yüzüğünü bulmak için diğer aile üyelerinin de çardağa çıktığını belirten çalışanlar, "Bu sırada çardak çöktü ve daha sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında ailenin erkekleri 'Sizi burada öldüreceğiz, burayı başınıza yıkacağız' diyerek saldırdılar" dediği öğrenildi.
VALİ ÖZKAN: OLAYLA İLGİLİ VERİLER ADLİ MAKAMLARA SUNULDU
Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özkan, şehirde asayiş olaylarıyla ilgili olarak olaylar vuku bulmadan emniyet ve jandarma ekiplerince her türlü tedbirlerin alındığını söyledi. Olay vuku bulması durumunda ise en hızlı bir şekilde verilerin kaliteli bir şekilde toplanıp adli makamlara sunulduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:
"Bu olayda da hastaneye geldikten sonra jandarmaya haber veriyor, bununla ilgili veriler kaliteli ve net bir şekilde toplanıp adli makamlarla sunulmuş durumda. Hem idari yönden hem adli yönden en etkili ve üst düzeyde bir ilgiyle soruşturmalar devam etmektedir. Tabii soruşturmanın bütün verileri toplanıp gereği yapılacak adli makamlar, savcıların koordinesinde."
Olayda yaralanan 16 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Gurbetçi aileye saldırı olayında 12 şüpheli serbest

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