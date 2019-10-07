Gurbetçi annelerden Diyarbakır annelerine destek

"Ailelere ses olmak için geldik. Annelere cesaret vermek için buraya geldik. Biz de anneyiz. Bu anneler sakın pes etmesin. Avrupa'daki anneler ve gurbetçi anneler de sizin arkanızda." diyen Polat, annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını temenni ettiklerini belirtti.

Mefaret Şen de eyleme katılan ailelerin her birinin farklı bir öyküsü ve dramı olduğunu belirterek, "Burada bulunan bir baba tek başına büyütmüş evlatlarını. Evlatlarını bugünler için büyütmediler. Aileler inşallah yavrularına kavuşurlar. Sonuna kadar destekçileriyiz. Kadına destek ve şiddete 'hayır' diyoruz. Ancak şiddetin en büyüğü burada." diye konuştu.

Kars'tan gelen bir grup da Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

