Gurbetçi annenin soyadı zaferi

Çınar, Yargıtayın benzer davayla ilgili, boşanan kadının velayet hakkını aldığı çocuğuna kendi soyadını vermemesinin cinsiyet eşitsizliği olacağı yönündeki kararını da anımsatarak, 4 yaşındaki kız çocuğunun soy isminin değiştirilmesini talep etti.

İ.E.T'nin resmi kurumlarda sık sık çocuğunun kendisinden olduğunu ispatlamak zorunda kaldığını ifade eden Çınar, küçük kızın babası bildiği kişiyle farklı soyadı taşımasından dolayı da aile bütünlüğüyle ilgili sorunlar çıktığını kaydetti.

Mahkeme, davalının talebini yerinde bularak, çocuğun soyadının değiştirilmesine karar verdi.

- "Sevinç gözyaşı döktü"

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kararın aile bütünlüğü açısından çok önemli olduğunu belirten Çınar, "Mahkeme, çocuğun yaşamış olduğu sıkıntıları ve ileride yaşayabileceği sorunları göz önünde bulundurarak, çok yerinde bir karar vermiştir. Bu kararla artık küçük kız ailesinde yabancılık hissetmeyecek. Kararı kendilerine ilettiğimde çok duygulandılar hatta anne sevinç gözyaşı döktü." diye konuştu.

