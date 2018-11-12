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Gurbetçi annenin soyadı zaferi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

Evlenip Almanya'ya yerleşen kadın, velayetini aldığı 4 yaşındaki kızının, eski eşinin soyadını taşıması nedeniyle yaşadığı sıkıntılar yüzünden Türk yargısına başvurdu - Gaziantep 2. Aile Mahkemesi, Almanya'daki resmi işlemlerde annesi olduğunu kanıtlamak zorunda kaldığını belirten kadını haklı bularak çocuğunun soy isminin değiştirilmesine karar verdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 2. Aile Mahkemesi, velayetini aldığı kızının, eski eşinin soyadını taşıması nedeniyle yaşadığı Almanya'da karşılaştığı sorunlar yüzünden mahkemeye başvuran kadını haklı buldu.

Antalya 5. Aile Mahkemesinin kararıyla 2016 yılının Temmuz ayında eşinden boşanan ve bir yıl sonra başkasıyla evlenerek Almanya'da yaşamaya başlayan İ.E.T, velayetini aldığı 4 yaşındaki kızının, eski eşinin soyadını taşıması yüzünden çeşitli sorunlarla karşılaştı.

İ.E.T. adına Gaziantep 2. Aile Mahkemesine başvuran avukat Recep Çınar, dilekçesinde Almanya'da yeni bir hayat kuran müvekkili ile kızının farklı soy isimleri nedeniyle sık sık sorunlar yaşadığını belirtti.

İ.E.T'nin resmi kurumlarda sık sık çocuğunun kendisinden olduğunu ispatlamak zorunda kaldığını ifade eden Çınar, küçük kızın babası bildiği kişiyle farklı soyadı taşımasından dolayı da aile bütünlüğüyle ilgili sorunlar çıktığını kaydetti.

Çınar, Yargıtayın benzer davayla ilgili, boşanan kadının velayet hakkını aldığı çocuğuna kendi soyadını vermemesinin cinsiyet eşitsizliği olacağı yönündeki kararını da anımsatarak, 4 yaşındaki kız çocuğunun soy isminin değiştirilmesini talep etti.

Mahkeme, davalının talebini yerinde bularak, çocuğun soyadının değiştirilmesine karar verdi.

- "Sevinç gözyaşı döktü"

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kararın aile bütünlüğü açısından çok önemli olduğunu belirten Çınar, "Mahkeme, çocuğun yaşamış olduğu sıkıntıları ve ileride yaşayabileceği sorunları göz önünde bulundurarak, çok yerinde bir karar vermiştir. Bu kararla artık küçük kız ailesinde yabancılık hissetmeyecek. Kararı kendilerine ilettiğimde çok duygulandılar hatta anne sevinç gözyaşı döktü." diye konuştu.

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