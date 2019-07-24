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Gurbetçi çift, sağlıklı çocuk sahibi olma hayaline Kayseri'de kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

HOLLANDA'da yaşayan Emine ve Cumali Karabulut çiftinin, 12 yıl önce ilk çocukları engelli dünyaya geldi.

Gurbetçi çift, sağlıklı çocuk sahibi olma hayaline Kayseri'de kavuştu

KAYSERİ, (DHA) - HOLLANDA'da yaşayan Emine ve Cumali Karabulut çiftinin, 12 yıl önce ilk çocukları engelli dünyaya geldi. Yine engelli olma riski nedeniyle yeniden anne olma hayalini erteleyen Emine Karabulut, Kayseri'de özel hastanede uygulanan 'Preimplantasyon Genetik Tanı' (PGT) yöntemi ile ikinci bebeğini sağlıklı dünyaya getirip, aynı yöntemle 3'üncü bebeğine hamile kaldı.
Emine ve Cumali Karabulut çiftinin, 12 yıl önce ilk çocukları Ramazan, zihinsel ve bedensel engelli dünyaya geldi. Emine Karabulut, yine engelli olma riski nedeniyle yeniden anne olma isteğini bir süre erteledi. Daha sonra yaptığı araştırmada PGT (Bebek anne rahmine tutunmadan önce Akdeniz anemisi, bağışıklık sistemi veya kromozomal bazı hastalıklardan arındırılması işlemi) yöntemiyle sağlıklı bebekler dünyaya getirebileceğini öğrendi. Karabulut çifti, bunun üzerine Kayseri'ye gelerek, Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nde tedaviye başladı. Embriyo transferi öncesi uygulanan PGT ve ardından sağlıklı embriyo transferi ile hamile kalan Emine Karabulut, ikinci çocuğu Ali Semih’i sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Emine Karabulut, şu anda 1,5 yaşında olan Ali Semih'in ardından aynı hastanede aynı yöntemle 3'üncü çocuğuna hamile kaldı.
'SAĞLIKLI ÇOCUK DÜNYAYA GETİRMEK HAYALİMDE YOKTU'
Anne Emine Karabulut, yaşadıklarının kendileri gibi engelli çocukları olan ailelere örnek olmasını dilediğini vurgulayarak, "Yeniden sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek hayalimde bile yoktu. Son 2 yılda yaşadıklarımıza hala inanamıyorum" diye konuştu.
Cumali Karabulut ise engelli olarak dünyaya gelen ilk çocuklarından sonra yeniden anne-baba olma hayallerini ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Genetik hastalık nedeniyle yeniden çocuk sahibi olma konusunda endişeler yaşadık. Hollanda'da 3 kez tüp bebek tedavisi uygulandı; ancak başarı elde edilemedi. Arzu Hanım ile görüştükten sonra tedaviye başlamaya kararı verdik. Önce PGT yöntemiyle sağlıklı embriyolar elde edildi. Transferden sonra gebelik oluştu ve normal seyirde geçen gebelik sonrası Ali Semih sağlıklı bir şekilde doğdu. Oğlumuzun 1,5 yaşını doldurmasının ardından üçüncü çocuğu düşündük. Kayseri Memorial Tüp Bebek Merkezinde önceki tedavimizden kalan dondurulmuş sağlıklı tek embriyomuz vardı. Yapılan transfer sonrasında eşimin gebe olduğunu öğrendik. Doktorumuza, bize bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'SAĞLIKLI EMBRİYOLARI TRANSFER EDİYORUZ'
Opr. Dr. Arzu Yurci, sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi için embriyoların anne rahmine yerleştirilmeden önce genetik açıdan ve kromozomlar yönünden incelenebildiğini söyledi. Yurci, "Yumurta ve spermin döllenmesinden sonraki 5 veya 6'ncı günde, blastokist aşamasına ulaşan gebe bırakma potansiyeli yüksek embriyolardan alınan biyopsi materyallerine genetik analizler uygulanmaktadır. Bunun sonucunda sağlıklı embriyoları anneye transfer edip, gebe kalmasını sağlıyoruz. Anormal kromozom yapısına sahip embriyoların gebe bırakma ihtimali daha düşük olup, gebelik oluşsa bile düşükle sonuçlanabilir. PGT yöntemi ile bu durumu ortadan kaldırmaktayız" dedi.

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