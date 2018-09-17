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Gurbetçi çifti, 46 bin euro dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de gurbetçi V.A.

Gurbetçi çifti, 46 bin euro dolandırdılar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de gurbetçi V.A. (79) ve D.A. (78) çiftini, telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttıktan sonra FETÖ'ye karıştıklarını söyleyerek 46 bin euro dolandıran 2 şüpheli, Konya'da yakalandı.
Olay, 7 Eylül'de meydana geldi. V.A. ve D.A'yı telefonla arayan 2 kişi kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Çifte, FETÖ terör örgütüne karıştıklarını söyleyen 2 kişi, bankadaki ve üzerlerindeki parayı kendileine vermelerini söyledi. Çift, 46 bin euroyu bu kişilere teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından iki özel ekip oluşturuldu. Ekipler, 48 saat kamera görüntüsü inceledi. Kayıtlardan belirlenen M.A. ve İ.A., Konya'da operasyonla yakalandı. Kayseri'ye getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolü sonrası adliyeye gönderilirken, 46 bin euro ise bulunamadı.

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Gurbetçi çifti, 46 bin euro dolandırdılar

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