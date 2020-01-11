Gurbetçi fotoğrafçı işsiz kalınca hobi amaçlı başladığı mesleğinde uluslararası kariyer yaptı

Bugüne kadar Almanya haricinde Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, ABD, İsviçre, Avusturya, Endonezya'ya bağlı Bali adası, Yunanistan, Hollanda, Hırvatistan ve Meksika'da 200'e yakın düğünde fotoğraf çeken Çifçi, İstanbul ve Stuttgart'ta kişisel fotoğraf sergileri açtı.

Başarılı olması üzerine bu alanda devam eden Çifçi, 2010 yılında kendi şirketini kurarak İngilizce ve Almanca kişisel web sayfasını oluşturdu.

Bir yıl sonra çalıştığı ajansın kapanması nedeniyle işsiz kalan Çifçi, üniversite yıllarında hobi edindiği fotoğrafçılığı meslek olarak uygulamaya karar verdi.

Gurbetçi bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğup büyüyen Çifçi, 2007 yılında Johannes Gutenberg Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir ajansta tasarımcılık yapmaya başladı.

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Almanya'da yaşayan Aylin Çifçi, hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkta 13 ülkede 200'e yakın düğünde fotoğraf çekerek uluslararası kariyer sahibi oldu.

Düğün fotoğrafı çekmek için yılda ortalama 20 bin kilometre kateden Çifçi, tecrübelerini Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen konferanslarla kendi başarı hikayesini yazmak isteyen kadınlarla paylaşıyor.

Çifçi, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulunca düzenlenen "Bunların Hiçbiri Planda Yoktu" konferansında sunum yapmak üzere geldiği Çorum'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf tarzının beğenilmesinin yanı sıra insanlarla iyi iletişim kurarak dünyanın dört bir yanından davet aldığını söyledi.

İlk yabancı ülke deneyimini Meksika'da yaşadığını aktaran Çifçi, "Kanada'da yaşayan Çin asıllı bir kişi beni arayıp fotoğraf çekmem için Meksika'daki düğününe davet etti. Şartlarda anlaştıktan sonra gidip çekim yaptım." dedi.

Hobisinin bir gün işi olacağını hiç düşünmediğini dile getiren Çifçi, "Düğün fotoğrafçılığında poz verdirmek yerine anı yakalamayı benimsedim. Bu iş sayesinde birçok yer gezdim. Türkiye'nin doğu illeri hariç neredeyse tamamında ve dünyada 13 ülkede düğün fotoğrafı çekip insanların en mutlu anlarını ölümsüzleştirme fırsatım oldu." diye konuştu.

Çifçi, kadınların cesur davranarak ve iletişim kanallarını iyi kullanarak başarılı olabileceğini dile getirdi.

