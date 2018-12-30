Gurbetçi futbolcu Şanlıurfalı çocukların yüzünü güldürdü

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ve sosyal sorumluluk projeleri yürüten Ümit Kavak ile irtibata geçen Duman, Şanlıurfa'ya gelerek topladığı yardım parasıyla çocuklar için kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak aldı.

Son olarak Şanlıurfalı dezavantajlı çocukların kış soğuğundan etkilenmemesi için harekete geçen Duman, Almanya'da düzenlediği "Oyuncak Kardeşliği" projesi sayesinde 5 bin avro topladı.

MEHMET FATİH ASLAN - Almanya'da doğup büyüyen ve şu anda KKTC'de bir futbol takımında oynayan 23 yaşındaki Cihan Çayan Duman, sosyal medya üzerinden topladığı parayla Şanlıurfa'daki dezavantajlı çocuklara kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak aldı.

Özellikle dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalar yürütmeye çalıştığını belirten Duman, "Şanlıurfa'daki arkadaşlarla irtibata geçerek buradaki çocukların durumunu sordum ve Almanya'da, Oyuncak Kardeşliği projesini gerçekleştirdik ve 5 bin avro topladım." dedi.

Duman, daha sonra Şanlıurfa'ya geldiğini ve aldığı yardımları çocuklara dağıttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da 3 gün içinde tespit ettiğimiz dezavantajlı 500 çocuğa kışın üşümemeleri için mont ve ayakkabı dağıttık. Ben Şanlıurfa'dan ayrıldıktan sonra da bu dağıtımlar devam edecek. Proje kapsamında inşallah bin çocuğu sevindirmiş olacağız. Gerçekten çok mutluyum, çok sayıda çocuğu da mutlu ettik. Her insanın bu tür yardımlara destekte bulunmasını tavsiye ediyorum."

- "Çocuklara yardım etmek en güzel duygu"

Yardımın toplanmasında anne ve babasının da çok çalıştığını anlatan Duman, sosyal medyayı doğru kullanarak insanları sevindirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Duman, bu tür yardımlarla Türkiye ile Almanya arasındaki mesafeyi kısalttığını belirterek, "Ülkemdeki insanlara yardım ettiğim için de çok mutluyum. Gerçekten ben buradaki soğukta iki gün içinde hasta oldum. Buradaki çocuklar da bu soğukta montsuz ve terlikte dolaşıyorlar. Bu çocuklara yardım etmek bence dünyanın en güzel duygusu. Yardım ettiğimiz çocukların gözlerindeki o sevinç, mutluluk, gülüşleri gerçekten inanılmaz bir şey. Bunu bizzat görmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.