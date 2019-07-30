Gurbetçi ile yeğeni arasında

Tokat’a Almanya’dan izne gelen gurbetçi, kavak ağaçlarının izinsiz kesildiği gerekçesiyle yeğeninden şikayetçi oldu.

Tokat’tan yaklaşık 48 yıl önce ayrılarak Almanya’ya yerleşen 6 çocuk babası Kemal Kaya (62), merkeze bağlı Bakışlı köyünde geçtiğimiz yıl tarlasının çevresine dikili olan kavak ağaçlarının kesileceği bilgisini alarak cumhuriyet savcılığı ve jandarmayı bilgilendirerek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri şikayet üzerine gittikleri bahçede bulunan kavakların çoğunun kesildiğini tespit etti. Kavak ağaçlarını Kemal Kaya’nın yeğeni Mehmet Kaya’nın kestirdiği anlaşılırken, şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Bir süre önce takipsizlik kararı verilen olayın ardından memleketi Tokat’a tatile gelen Kemal Kaya, geride kalan 10 kavağının da birkaç gün önce kesilmesi nedeniyle tekrar şikayetçi olmak için harekete geçti. Kaya, Yeşilırmak kenarındaki kavak ağaçlarının çoğunun geçen yıl kesilmiş olduğunu belirterek, “Şikayetim üzerine geri kalan kavakların kesilmeyeceği söylenmişti. Yaklaşık iki hafta önce onlar da kesilmiş. Jandarmanın kesim durdurduğu, daha kesilmeyecek dediği yerleri de kesmişler. Ben şikayetçiyim ilgili yerlere durumu bildirdim. Şuanda bekliyorum, mağdur oldum. Ağaçları kestiren yeğenim satmış kavakları. Aynı gün kesilip kavaklar kereste olarak satılmış. Almanya’dan gelince böyle bir manzara ile karşılaştım. Babamla dikmiştim emeklerimiz boşa gitti. Bunlar satılacak kesilecek kavaklar değildi, benim için bir hatıra idi. Irmağın kenarında sembol gibi bir şeydi. Ben satmak istemedim babamın hatırasını yaşatmak istedim” dedi.

Kemal Kaya, kavakların kesilmesine rızası olmadığını belirterek, “Yeğenim Almanya’ya telefonla beni aramış, o zaman çalıştığım için telefona çıkamadım. Kavakları keseceğini bildirmiş, ben konuşmayınca benim tapulu arazimdeki kavakları kestirmiş. Kesenden de satandan da şikayetçiyim” diye konuştu.