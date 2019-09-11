HABER

Gurbetçi inşaat işçisi, şehit mezarlarını yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

FRANSA'da yaşayan inşaat işçisi Mehmet Ayhan (45), gurbetçi hemşerilerinin destekleriyle gerçekleştirdiği yardım kampanyasında topladığı 15 bin Euro ile memleketi Çankırı'da 4 şehit askerin kabrini yeniledi, şehit yakınlarına ve Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu.

Gurbetçi inşaat işçisi, şehit mezarlarını yeniledi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- FRANSA'da yaşayan inşaat işçisi Mehmet Ayhan (45), gurbetçi hemşerilerinin destekleriyle gerçekleştirdiği yardım kampanyasında topladığı 15 bin Euro ile memleketi Çankırı'da 4 şehit askerin kabrini yeniledi, şehit yakınlarına ve Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar, Mehmet Ayhan'a teşekkür belgesi verdi.
29 yıldır Paris'te yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ayhan, geçen yıl artan şehit haberlerinin ardından, Çankırı'daki şehit ve gazi ailelerine destek için yardım kampanyası başlattı. Ayhan, Paris'te yaşayan Çankırılı hemşerilerinin düğünlerine katılıp, şehit ve gazi aileleri için yardım topladı. Ayhan, 1 yılda katıldığı 8 düğünde 15 bin Euro yardım topladı. Geçen ay Çankırı'ya gelen Ayhan, bu paranın bir kısmı ile 4 şehit askerin kabrini yeniledi. Artan paranın bir kısmı ile şehit ailelerine destek olan Ayhan, kalan kısmını da Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar ise, bu çalışması nedeniyle Mehmet Ayhan'a teşekkür belgesi verdi.
'YETKİSİZ BİR İŞ YAPMADIK'
Mehmet Ayhan, geçtiğimiz yıl şehit haberlerinin ardından, Çankırı'daki şehit ve gazi ailelerine yardımcı olabilmek için bu çalışmayı başlattığını bildirdi. Ayhan, "Toplanan paralar karşısında makbuz kestik. Parayı, 'ilimizdeki şehitlerimiz ve gazilerimiz için kullanacağız' dedik. Şehit kabirlerini yenileme, şehit ve gazi ailelerine destek olmak için kullanmak istedik. 4 şehidimizin kabrini yeniledik, şehit kabirlerimizin okunmayan yazılarını düzelttik, bayrak direklerini değiştirdik ve eskidikçe yenilenmesi için 4 Türk bayrağı aldık. Yenilenen kabirlerimizi devletin uygun gördüğü standartlarda ve kaymakamlık gözetiminde yaptırdık. Paranın bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışladık, bir kısmıyla şehit ailelerimize yardım yapıldı. Her şeyimizi devlet kanalıyla yaptık, yetkisiz bir iş yapmadık. Destek olan herkesin içi rahat olabilir" dedi.
'ONURSAL ÜYEMİZDİR'
Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar ise, Mehmet Ayhan'a teşekkür ederek, şunları söyledi: "Biz Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği olarak Mehmet Bey'in Fransa’daki faaliyetlerini, girişimlerini öğrendik. Bu faaliyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şahsında yardım eden tüm hemşerilerimize, Fransa'daki emekçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit ve gazi ailelerine maddi destekte bulunanları derneğimizde onursal üye yapıyoruz. Mehmet Bey de bundan sonra bizim derneğimizin onursal üyesidir."

FOTOĞRAFLI

Gurbetçi inşaat işçisi, şehit mezarlarını yenilediGurbetçi inşaat işçisi, şehit mezarlarını yenilediGurbetçi inşaat işçisi, şehit mezarlarını yeniledi

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Çiftçiler, tarlada oluşan obrukların önlenmesi için çözüm istiyorÇiftçiler, tarlada oluşan obrukların önlenmesi için çözüm istiyor
Simit yağmuruyla değil Türk bayrağının gölgesinde okula başladılarSimit yağmuruyla değil Türk bayrağının gölgesinde okula başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi

Eski Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildi

Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.