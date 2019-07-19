Gurbetçi, izne geldiği memleketinde akrabasını vurdu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Almanya’dan memleketine izne gelen bir kişi, kendisi gibi Almanya’dan izne gelen akrabasını tabancayla vurularak yaraladı.

Olay, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan memleketine tatil için gelen Abdullah Şahin S. (33), yerleşim merkezi girişinde arkadaşıyla yol kenarında sohbet ettiği esnada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Karnından vurularak yaralanan şahıs kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı şahsın vücuduna bir kurşun isabet ettiği, ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, olayda kurşunların isabet ettiği ve arka camını parçaladığı hastane önüne getirilen bir otomobil ise jandarma tarafından incelemeye alındı. İsminin İ.S. (50) olduğu belirlenen şüpheli ise silahla yaralama olayının ardından boş kovanları toplayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin vurduğu şahısla akraba olduğu ve Almanya’da ikamet ettikleri, tatil dolayısıyla Beyşehir’e geldikleri ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürüldü. Zanlının daha sonra kendiliğinden jandarmaya gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



