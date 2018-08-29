Gurbetçi kadını dolandırmaya çalışırken, suçüstü yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - ALMANYA'da yaşayan M.H. (74) isimli kadın gurbetçi, Marmaris'teki yazlığında tatil yaparken, telefonla dolandırılmak istendi. Parayı almak için kadının evine gelen İsa B. (20); bahçıvan, taksici ve market işletmecisi gibi davranan polislerce yakalanıp, gözaltına alındı. İsa B.'ye yardım ettiği belirlenen Mehmet Ş.B. (21) ise Şanlıurfa'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Almanya'dan Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki sitede bulunan villasına tatile gelen M.H. isimli kadın, polis ekiplerine müracaat ederek, telefon dolandırıcısının kendisini kandırmaya uğraştığını söyledi. Eve gelen ekipler, dolandırıcının yakalanması için plan yaptı. Kadını tekrar arayan telefon dolandırıcısı, M.H.'nin yanında polis olduğundan habersiz, emniyet amiri olduğunu yalanını söyleyerek, "PKK ve FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine hesaplarınızdan para aktarıldığı bilgisine ulaşıldı. Kaç bankada ve ne kadar paranız var?" diye sordu. Sorulara cevap veren M.H., ev adresini de dolandırıcıya söyledi. Dolandırıcı, kadına "45 bin euro parayı hazırlayın. Bir polis arkadaşımız verdiğiniz adrese gelerek teslim alacak ve üzerinizdeki suçlamalar kalkacak" diyerek, telefonu kapadı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bahçıvan, taksici ve marketçi gibi davranıp, evin çevresinde önlem alan polis ekipleri, villa ve site girişinde beklemeye başladı. 11 saat boyunca çevreyi kontrol eden polis ekipleri, dolandırıcının site girişine gelmesiyle operasyon için düğmeye bastı. Çevresini kontrol ederek, adrese gelen ve kadının evinin zilini çalıp, emniyet amiri olduğu yalanını söyleyerek, parayı isteyen dolandırıcı, teslim aldıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaşmak istedi. Bu sırada polisler, dolandırıcıyı yakaladı. Emniyete götürülen dolandırıcının, İsa B. olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcının, sorgusunda kendisine yardım eden kişinin, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Mehmet Ş.B. olduğunu söylemesi üzerine harekete geçildi. 'Dolandırıcılık', 'hırsızlık' ve 'gasp' suçlarından kaydı bulunan Mehmet Ş.B., Şanlıurfa'da polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, işlemleri sonrası gözaltına alındıkları kentlerden adliyeye sevk edildi. İsa B. ve Mehmet Ş.B., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri ise parayı sahibi M.H.'ye teslim etti. Polise teşekkür eden M.H., tatilini tamamlayıp, Almanya'ya döndü. Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, polisin kimseden para istemediğini, bu gibi durumlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan dolandırıcının site içinde polisler tarafından yakalanma anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

FOTOĞRAFLI



