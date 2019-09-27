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Gurbetçi kadının evini kurşun yağmuruna tutmuşlar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki evine, yaşadığı Almanya'dan gelen Sevim Keleş (50), camlara silahla 15 kurşun sıkıldığını görünce polise şikayette bulundu.

Gurbetçi kadının evini kurşun yağmuruna tutmuşlar

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki evine, yaşadığı Almanya'dan gelen Sevim Keleş (50), camlara silahla 15 kurşun sıkıldığını görünce polise şikayette bulundu. Keleş, dairesinde hak iddia eden akrabalarının evini kurşunladığını iddia etti.
Olay, Darıca'ya bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Sevim Keleş, 2 gün önce, yaşadığı Almanya'dan tatil için evine gelmek istedi. Keleş, Darıca'ya gelmeden, her zaman evinin temizliğini yapan kadını aradı. Temizlik yapmak amacıyla dün eve gelen kadın, Keleş'i arayarak, camlarda kurşun izlerinin olduğunu söyledi. Bugün evine gelen Sevim Keleş ise polisi arayarak, şikayette bulundu. İhbarla gelen polis ekipleri, evde yaptıkları inceleme sonucu odaların camlarında 15 kurşun izi tespit etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Sevim Keleş, evini kurşunlayanlardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Saydığımda bütün camlarda 15 kurşun izine rastladım. Üzerimdeki şoku atlattıktan sonra polise haber verdim. Bu evimin üzerinde hak iddia eden husumetli akrabalarım dışında kimseyle alıp veremediğim olmadığı gibi düşmanım da yok. Polise isimlerini verdiğim akrabalarımdan şikayetçiyim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gurbetçi kadının evini kurşun yağmuruna tutmuşlarGurbetçi kadının evini kurşun yağmuruna tutmuşlarGurbetçi kadının evini kurşun yağmuruna tutmuşlarGurbetçi kadının evini kurşun yağmuruna tutmuşlar

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