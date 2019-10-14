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Gurbetçi küçük kızdan Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Türk ailenin 9 yaşındaki kızları Ecrin İnam, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçik’e destek için mektup yazdı.Herne şehrinde yaşayan Karabüklü gurbetçi ailenin kızı Ecrin İnam, "Gurbetten Mehmetçik’e mektup" başlığıyla kaleme aldığı mektupta, Mehmetçik’e başarılar diledi.

Gurbetçi küçük kızdan Mehmetçiğe destek

Almanya’da yaşayan Türk ailenin 9 yaşındaki kızları Ecrin İnam, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçik’e destek için mektup yazdı.
Herne şehrinde yaşayan Karabüklü gurbetçi ailenin kızı Ecrin İnam, "Gurbetten Mehmetçik’e mektup" başlığıyla kaleme aldığı mektupta, Mehmetçik’e başarılar diledi. Mehmetçik için dua da eden İnam, mektubunda duygularını şöyle aktardı:
"Sizleri gördüm televizyonda yine. Sanki düğüne gider gibi gidiyordunuz cepheye. Yine oturdum masanın başına duygulandım ve sizlere mektup yazmak istedim yine. Hani vardı ya üç yaşında bir çocuk Afrin’de şöyle demişti düşmana; ’Sizi Allah’a şikayet edeceğim’ Anladım ki, o çocuk şikayet etmiş Allah’a, Allah da sizi yollamış intikam almaya. Bir daha çocuklar ölmesin, bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin, anneler ağlamasın barış gelsin tüm dünyaya. Allah sizleri korusun."
9 yaşındaki Ecrin İnam, Türk bayrağı ve Türk askerini resmettiği mektubunu operasyonda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderdi.

Gurbetçi küçük kızdan Mehmetçiğe destek

Gurbetçi küçük kızdan Mehmetçiğe destek

Gurbetçi küçük kızdan Mehmetçiğe destek

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