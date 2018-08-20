Gurbetçi, otomobili ile 2 motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Havsa ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, gezintiye çıkan 3 arkadaşın üzerinde bulunduğu 2 motosiklete çarptı. Kazada, Mustafa Tintiş (17) öldü, 2 arkadaşı ise yaralandı.

​Kaza, dün gece Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde meydana geldi. Almanya'dan tatil için memleketi Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyüne gelen Hamit A., iddiaya göre, arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra ailesinin evine gitmek üzere yola çıktı. Hamit A. yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, gezintiye çıktıkları belirtilen Mustafa Tintiş, Tuğrulsan Kurt ve Fatih Yüce'nin üzerlerinde bulunduğu 2 motosiklete çarptı. Kazada 3 arkadaş yaralanırken, Hamit A. ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Tintiş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Hamit A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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