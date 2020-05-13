Gurbetçi Şaban filminin güzeli Müge Akyamaç yıllara meydan okuyor! İşte Müge Akyamaç'ın son hali...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Karantina günlerinde seyirciyi ekrana kilitleyen Yeşilçam filmleri arasında yer alan Kemal Sunal filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan Gurbetçi Şaban'ın büyük ilgi görmesinin ardından oyuncuların son halleri merak konusu oldu. Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı!

Karantinada evinde olan ve kurallara uyan başarılı oyuncu zaman zaman mutfağından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Müge Akyamaç yakın dönemde Poyral Karayel, Rüzgarın Kalbi, Sen De Gitme gibi yapımlarda da rol aldı.



