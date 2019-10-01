HABER

Gurbetçi, sulama kanalında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

 KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, gurbetçi Durgut Ünlü'nün (68), Karagöz Kanalı yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Gurbetçi, sulama kanalında ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, gurbetçi Durgut Ünlü'nün (68), Karagöz Kanalı yakınlarında cansız bedeni bulundu. Balık avlamak isterken, düştüğü suda boğulduğu sanılan Ünlü'nün kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
Almanya'dan tatil için memleketi Konya Beyşehir'e gelen Durgut Ünlü, gündüz çıktığı eve, akşam olmasına rağmen dönmedi. Bunun üzerine ailesi, Ünlü'yü Yeşildağ Mahallesi'nde aramaya başladı. Komşuların da katılımıyla saatlerce süren arama sonucu Durgut Ünlü'un aracı, Beyşehir Gölü ile bağlantılı Karagöz Kanalı'na yakın yolda bulundu. Ailenin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ünlü'nün balık tutmak için suya girmiş olabileceği ihtimali üzerine kanal boyunca arama yaptı. Bu sırada çevredekiler, su yüzeyinde kanoya ait sırık olduğunu fark etti. Bu bölgede yoğunlaştırılan aramalar sonucu yaklaşık 3 metre derinlikte, Ünlü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Ünlü'nün, balık avlamak için kanoyla kanala girdiği, devrilmesi sonucu suya düşerek, boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Durgut Ünlü'nün kesin ölüm nedeni, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

FOTOĞRAFLI

Gurbetçi, sulama kanalında ölü bulundu

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Antalya’da 8 ton kaçak midye yakalandıAntalya’da 8 ton kaçak midye yakalandı
Çanakkale’deki bir grup çadır eylemcisi, bir römork dolusu kilit taşını çaldıÇanakkale’deki bir grup çadır eylemcisi, bir römork dolusu kilit taşını çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.