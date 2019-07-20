Gurbetçi yoğunluğu, Yunan ve Bulgar turistin Edirne'ye gelişini azalttı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'den Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu, kente alışverişe gelen Yunan ve Bulgar turistin azalmasına neden oldu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Gümrük kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu nedeniyle Bulgar ve Yunan turistin gelişlerinde yüzde 40 azalma var. Bu da kent ekonomisini ciddi şekilde etkiliyor" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelişlerini sürdürüyor. 15 Temmuz günü 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçinin giriş yaptığı Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı. Kapıkule ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki gurbetçi yoğunluğu nedeniyle Edirne'ye günü birlik alış verişe gelen ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan Yunan ve Bulgar turistlerin sayısında ise düşüş yaşandı. Edirne'de başta cuma günleri kurulan sosyete pazarı olarak bilinen ve Yunan ve Bulgar turistlerin büyük ilgisini çektiği Ulus Pazarı esnafı bu durumdan olumsuz etkilendiklerini dile getirdi.

'BULGAR TURİSTTE YÜZDE 40 AZALMA VAR'

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkrut, Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen turistlerde yüzde 40 azalma olduğunu söyledi. Zıpkınkurt, "Gümrük kapılarındaki gurbetçi yoğunluğundan çok zaman kaybı oluyor. Kuyrukta beklemek istemeyen Yunan ve Bulgar turistler bu yüzden alışveriş için Edirne'ye gelmiyor. Yunan ve Bulgar turistin sınır kapılarında geliş ve gidişlerini sağlayacak ayrı bir peron açılmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı önümüzdeki günlerde Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne sunacağız. Yoğunluk nedeniyle Bulgar ve Yunan turistin gelişlerinde yüzde 40 azalma var. Bu da Edirne ekonomisini ciddi bir şekilde etkiliyor. Bunun için de gümrük başmüdürü ve emniyet müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarda süreyi kısaltmaya çalışıyoruz" dedi.

'EKONOMİ BÜYÜK YARA ALIYOR'

Ulus Pazarı Kooperatif Başkanı Bülent Resioğlu da, kent ekonomisinin büyük bir yara aldığını söyledi. Geçişlerin en yoğun yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı'na ek bir peron açılarak Bulgar turistlerin beklemeden geçişlerin sağlanmasını isteyen Reisoğlu, "Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyoruz. Tüm Edirne esnafı bu durumdan etkilenmiştir. Ekonomi büyük yara almaktadır. Gümrüklerde Yunan ve Bulgar turistin geçiş yapacağı yeni peronlar açılıp geçişler hızlandırılabilir. Buraya bir kaç saatliğine alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistler kapılarda saatlerce beklemek istemiyorlar. Kapılarda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle pazara gelen Bulgar ve Yunan turistlerde yüzde 60 düşüş oldu. Bu sadece pazarda değil kentin tümünde, alışveriş merkezleri ve çarşıda esnafı etkiliyor" şeklinde konuştu.

Ulus Pazarı esnafı Necmi Tiblis, Bulgar ve Yunan turistin gelmemesi nedeniyle işlerin azaldığını belirterek, "Gurbetçi yoğunluğundan pazara Bulgar ve Yunan turist gelmez oldu, işlerim azaldı. Burada onlar elini ayağını kesince işlerimiz durdu. Kapılardan gelemiyorlar. Kışın işlerimiz daha güzel oluyor" dedi. Pazarcı Cafer Kaya da, "Kapıda gurbetçi yoğunluğu olduğu için müşteri gelemiyor. Gelen çok az müşteri var. Gelenler de çok beklemekten şikayetçi. Gurbetçiler geliyor, Bulgar müşterilerimiz gelemiyor. Bu yoğunluk işlerimizi çok etkiliyor. Yaklaşık 1 aydır işlerimiz durdu. Pazarda kimse yok. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

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