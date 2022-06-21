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Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı: Almanya’ya gitsek bile Türkiye’den kopamayız

21.06.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri devam ediyor. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih ediyor. Yurtdışında Türkiye’nin özlemini çekerek yaşadıklarını söyleyen gurbetçi vatandaş Hanifi Karataş, ''Türkiye bizim her şeyimiz'' derken, gurbetçi Hasan Kaya, ''Türkiye’ye her gelişimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Almanya’ya gitsek bile Türkiye’den kopamayız'' dedi.

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı: Almanya’ya gitsek bile Türkiye’den kopamayız

Kurban Bayramı’nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik ‘sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya'dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.

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“TÜRKİYE BİZİM HER ŞEYİMİZ”

Yurtdışında Türkiye’nin özlemini çekerek yaşadıklarını söyleyen gurbetçi vatandaş Hanifi Karataş, “Türkiye bizim her şeyimiz” açıklamasında bulundu.
Bir başka gurbetçi vatandaş Sebahattin Tokmak da, Türkiye’ye geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “ay yıldızlı Türk bayrağımızı görünce çok heyecanlandım” dedi.

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“ALMANYA’YA GİTSEK BİLE TÜRKİYE’DEN KOPAMAYIZ”

Gurbetçi Hasan Kaya, “Türkiye’ye her gelişimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Yaşadığım hislerimi anlatmak çok zor. Türkiye’de kendimizi, mutlu, hür, iyi ve buranın bir parçası olarak hissediyoruz. Almanya’ya gitsek bile Türkiye’den kopamayız” açıklamasında bulundu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Almanya
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