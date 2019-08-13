HABER

Gurbetçiler dönüş yolunda rahat edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Gurbetçilerin dönüşleri için bu yıl ilk kez Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanacak park sistemiyle, çıkışlarda uzun kuyruklar oluşmayacak - Yaklaşık 45 dönümdeki bin 750 araç kapasiteli parka numara alıp girecek gurbetçi, sırasını ekrandan takip edebilecek - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: - "Amacımız tek, hem gurbetçi hem de nakliyecilerimizin çile çekmesinin önüne geçmek"

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Gurbetçilerin dönüşleri için bu yıl ilk kez Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanacak park sistemiyle, çıkışlarda uzun kuyruklar oluşmayacak.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek üzere ana vatana gelen yüz binlerce gurbetçiden birçoğu için dönüş vakti yaklaştı.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, dönüş yolunda sınır kapısında işlemler için bekleme süresini kısa tutmak ve rahat geçirmelerini sağlamak için Ticaret Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Edirne Valiliği yoğun uğraş veriyor.

Çalışmalar kapsamında Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla, ilk kez Kapıkule Sınır Kapısı yakınına oluşturulan park alanı sayesinde, çıkışlarda uzun kuyruklar oluşmayacak.

Yaklaşık 45 dönümdeki bin 750 araç kapasiteli parka numara alıp girecek olan gurbetçi, sıranın kendisine ne zaman geleceğini ekrandan takip edebilecek. Sırası ve geçiş süresi belli olacak gurbetçi, bu zamanını dinlenerek geçirecek.

Tuvaletler, televizyon izleme ve dinlenme alanları, ücretsiz internet erişiminin olduğu parkta, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca da çocuk oyun alanları oluşturuldu.

Geçmişte sınır kapısı önünde kara yolunda bekleyen gurbetçiler, uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor, devamlı "dur kalklar" nedeniyle zorluk yaşıyordu.

- "Onların da saatte 350 aracı yakalamasını istiyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurda gelişlerin büyük bölümünün sorunsuz tamamlandığını, bayram sonrası yoğun gurbetçi çıkışları olacağını belirtti.

Turagay, gümrüklerde beklemelerin en aza inmesi için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün yoğun çalıştığını söyledi.

Sınırda bekleme sürelerinin asgariye indirilmesi için devamlı Bulgar Gümrük İdaresi ile görüştüklerini anlatan Turagay, "Onların da saate 350 aracı yakalamasını istiyoruz, o konuda bize destek olacaklarını söylediler. Amacımız tek, hem gurbetçi hem de nakliyecilerimizin çile çekmesinin önüne geçmek. Sabah akşam çalışarak, burada özveriyle görev yapan gümrük ve emniyet personelimizin bu gayretlerini takdir ederek, amacımıza ulaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

Öte yandan, Edirne'deki sınır kapılarında bu hafta sonundan itibaren yaklaşık 3 haftalık bir dönüş trafiği yaşanması bekleniyor.

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Karadeniz’de tek olan Mavi Göl’de bayram yoğunluğuKaradeniz’de tek olan Mavi Göl’de bayram yoğunluğu
Antalya'nın 'jaws'ları dalgıç korumalar eşliğinde besleniyorAntalya'nın 'jaws'ları dalgıç korumalar eşliğinde besleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Gurbetçi Kapıkule

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmesi!

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme!

İstanbul trafiğinde korkutan anlar! Yarış pistine çevirdiler

Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte Erzincan'da darbe

'İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı' ihbarı bir ili ayağa kaldırdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.