Gurbetçiler Edirne esnafının yüzünü güldürüyor

"Gurbetçilerimize hizmet etmek bizim için şeref. Yıllardır bu vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlamak adına önlemler alıyoruz. Kapıkule Sınır Kapısı'nda peronlardan Edirne'ye giriş tabelalarına kadar düzenlemeler yapılıyor. Günlük ya da saatli kalacaklara konaklama yerlerinin yanı sıra yöresel tatlar el broşürleriyle tanıtılıyor."

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin ilk olarak Edirne'ye ayak bastığını belirten Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

dirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gurbetçilerin yıl boyunca memleket hasreti çektiğini söyledi.

Dönüş yolunda da kente özel lezzetleri yanlarında götüren gurbetçiler, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürüyor.

Gurbetçiler, ciğercilerden şekerlemecilere, kapalı çarşılardan alışveriş merkezlerine kadar birçok yerde hareketliliği artırıyor.

Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye giriş yapıyor.

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, Edirne'de yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürüyor.

Haziranda başlayan gurbetçi gelişlerinin eylüle kadar sürdüğünü anlatan Zıpkınkurt, "15 Eylül'den sonra izinleri biten vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları başlıyor. Gurbetçilerimiz geliş ve gidişlerinde Edirne'nin hem tarihi çarşılarını hem de tarihi eserlerini görme fırsatı buluyor. Edirne'nin yöresel lezzetlerinden tadıyor, dönüşte de yaşadıkları ülkelere bu yöresel lezzetleri götürüyorlar." dedi.

- "Tava ciğer yemeden geçmiyorlar"

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da yaklaşık 600 bin gurbetçinin tatil için Türkiye'ye giriş yaptığını belirtti.

Edirne'deki otellerin dolduğunu anlatan Sanış, "Edirne'de 1-2 gün kalıyorlar. Gurbetçilerimiz tarihi kapalı çarşılarımızı ve alışveriş merkezlerimizi gezip alışveriş yapıyor. Yaz tatili olması dolayısıyla kentin ekonomisini yurt dışından gelen vatandaşlarımız ayakta tutuyor ve hareketlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise gurbetçilerin kentte tava ciğer yemeden memleketine gitmediğini kaydederek, "Dönüşte de bizlere uğruyorlar. Yanlarında ciğer götürmek istiyorlar. Bunun mümkün olmayacağını söyleyerek, tava ciğer tarifi veriyoruz gurbetçilerimize. Esnafın yüzü gurbetçiler sayesinde gülüyor." diye konuştu.