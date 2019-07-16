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Gurbetçiler, Kapıkule'de rekor kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini anavatanda geçirmek üzere gelişlerini sürdürüken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda rekor giriş yaptı.

Gurbetçiler, Kapıkule'de rekor kırdı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini anavatanda geçirmek üzere gelişlerini sürdürüken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda rekor giriş yaptı. 15 Temmuz günü Kapıkule'den 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi sağlandı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatan gelişlerini sürdürürken, karayolu ile gelenler ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir rekora imza attı. Kapıkule'de 15 Temmuz günü 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi yaşanırken, tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçen yıl aynı gün ise 7 bin 142 araç ile 37 bin gurbetçi girişi yaşanmıştı.
Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçişleri sağlayan Kapıkule başta olmak üzere İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan 1-15 tarihleri arasında 112 bin 817 araç ile 319 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.

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Gurbetçiler, Kapıkule'de rekor kırdıGurbetçiler, Kapıkule'de rekor kırdıGurbetçiler, Kapıkule'de rekor kırdıGurbetçiler, Kapıkule'de rekor kırdı

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