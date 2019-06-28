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Gurbetçiler Kapıkule'den sınırı "sıra matik ile rahat geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Park alanına girdikleri zaman herkese aracın plakasıyla bir sıra numarası verilecek. Sıra numarasından kendi sırasının hangi yerde olduğunu, ne kadar zaman içerisinde geldiğini buradaki panolardan görebilecekler"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin dönüş yolunda sınırı daha rahat geçebilmeleri için Kapıkule Sınır Kapısı'nda çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, oluşturulan otopark alanında sıra numarası alarak bekleme yapabilecek gurbetçilerin buradaki tesislerden ve imkanlardan yararlanabileceğini bildirdi.

Vali Konağı'nda gazetecilerle buluşan Canalp, yaklaşan "gurbetçi" sezonuna ilişkin yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin çilesini ve kuyrukları azaltacak çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bu çalışmaların devam ettiğini aktaran Canalp, "Bin 700 aracı alabilecek şekilde bir park yaptık oraya. Gurbetçi vatandaşlarımızın çilesi neydi? 'Güneşin alnındayız, ailecek arabanın içerisinde bu sıcakta dur kalk yapa yapa saatlerdir bekliyoruz.' Şikayet buydu. Bulgar tarafının da bizim gümrüğün de belli bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç geçemiyor. Bu bir vakıa." diye konuştu.

-"Sıra matik yöntemi"

Kuyrukta bekleyenlerin temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığının bilindiğini ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Bu şekildeki sıkıntıları da bertaraf edebilmek noktasında bir otopark yaptık. Devasa bir otopark oldu bu alan. Bin 700 aracı alabileceği için kuyruk oluşumunu engelleyecek. Olsa bile, makul, insanların tolere edebileceği şekilde onun da çok olacağını hesaplamış durumdayız. İnsanları alacağız ve uygun koşullar altında park alanında bekleyebilecekler. Oradaki tesislerden faydalanıyor olabilecekler. Park alanına girdikleri zaman herkese aracın plakasıyla bir sıra numarası verilecek. Sıra numarasından, panolardan kendi sırasının hangi yerde olduğunu, ne kadar zaman içerisinde geldiğini buradaki panolardan görebilecekler. Dolayısıyla da kendi sıraları geldiği zaman da gümrük alanına girip işlemlerini yaptırarak yoluna devam edecekler. Yolda çile şeklinde geçen zamanı dinlenerek geçirecekler. Tesislerden ve imkanlardan yararlanarak geçirmiş olacaklar."

Bir gazetecinin, "Gurbetçilerin dönüş kısmında kuyruklar oluyordu, bu çalışma dönüş kısmındaki kuyruğu mu azaltacak?" sorusuna Canalp, "Evet dönüş kısmı için" yanıtını verdi.

Öte yandan Vali Canalp dört yıl önce geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürüme güçlüğü çeken gazeteci Doğan Yörükler'in toplantıya katılabilmesi için evine araç gönderdi.

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