HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gurbetçiler, koronavirüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor

Gurbetçiler, koronavirüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 09:13 | Son Güncelleme

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda girişleri sağlanan gurbetçilerden Ramazan Ösmer, "Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, koronavirüs salgının ardından yaşanan normalleşme süreciyle birlikte Edirne'den yurda giriş yapmaya başladı. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan Türk vatandaşları, ateş ölçümlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık taramasından geçiriliyor. Sosyal izolasyon ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilen vatandaşlara 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair onay formu imzalatılıp, bilgilendiriliyor. Kapıkule'den girişte vatan toprağına adım atmanın mutluluğunu yaşayan gurbetçi vatandaşların ortak söylemi ise diğer ülkelere nazaran Türkiye'nin sağlık tedbirlerini daha sıkı tutması.

TÜM TEDBİRLERİ ALIP YOLA ÇIKTIK'

Belçika'dan gelip memleketi Karaman'a giden Ramazan Ösmer, tüm tedbirlerini alarak yola çıktıklarını belirterek, "Yolculuğumuz iyiydi, güzel geçti. Tedbirlere uymaya çalıştık. Alabileceğimiz tedbirleri aldık. El dezenfektanı, kolonya ve maske aldık. Sırbistan'da ve Bulgaristan'da pek tedbir göremedik kapılarda ama biz kendi mesafemizi koruduk. Ama Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.
Belçika'dan gelen Aynur Akdağ ise salgın sürecinde zor günler geçirdiklerini ve Türkiye'de kafa dinlemek istediklerini belirterek, "Yolculuğumuz çok güzeldi. Herhangi bir sorun yaşamadık. Herkese güzel yolculuklar diliyorum. Türkiye'de eşimle baş başa kafa dinleyeceğiz. Salgın süreci Belçika'da çok zor geçti. İnsanların karakteri değişti, birbirlerinden soğudular. Ama çok şükür atlattık" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BİZE DEĞER VERİLDİĞİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIK'

Almanya'dan gelip İstanbul'a giden Hanefi Türk de Türkiye'nin dışında hiçbir yerde sıkı tedbirler olmadığını ifade etti. Türk, "Geçen seneki gibi yollarda rahatça geldik. Fakat hiçbir sınır kapısında herhangi bir önlem alındığını görmedik. Sadece Kapıkule'de çok sıkı tedbirler var ve bu çok güzel bir şey. Bizim iyiliğimiz ve sağlığımız için yapıyorlar bunu. Bize değer verdiklerini bir kez daha anladık" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Kız Kulesi’ne karşı Boğaz’da yüzdülerKız Kulesi’ne karşı Boğaz’da yüzdüler
1/

En Çok Okunan Haberler

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Diğer Haberler
İnsan yüzlü örümceği görenler hayrete düşüyor

İnsan yüzlü örümceği görenler hayrete düşüyor

Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Yoğun talep

1 Temmuz'da başlıyor! Yoğun talep

Bahşiş almak için canlarını hiçe saydılar

Yürekleri ağza getiren olay! Canlarını hiçe saydılar

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali görüntülendi

İşte geminin çarptığı tarihi yalının son hali

68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor

50 yıllık hayali gerçek oldu! Torunlarıyla birlikte...

Bugün İstanbul! Kız Kulesi’ne karşı Boğaz’da yüzdüler

Kız Kulesi’ne karşı Boğaz’da yüzdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.