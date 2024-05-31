HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gurbetçilerden Türk marketlere boykot kararı! Fiyatlara anlam veremediler: "Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor"

Gurbetçilerden Türk marketlere boykot kararı! Fiyatlara anlam veremediler: "Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.05.2024 07:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de büyük bir sorun haline gelen fahiş fiyatlar bu kez gurbetçilerin de gündemi haline geldi. Ancak onların şikayet ettikleri konu Avrupa'daki market işleten Türkler oldu. Son bir yılda Türkiye'den gelen ürünlerde yüzde 150 zam yapıldığını, bunu anlayabildiklerini ancak Avrupa'dan gelen ürünlerde de yüzde 100'e yakın zammı anlamadıklarını ifade ettiler. Bazı Türkler, Türk marketleri boykot kararı aldı.

Gurbetçilerden Türk marketlere boykot kararı! Fiyatlara anlam veremediler: "Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor"

Türkiye’deki fırsatçılık Avrupa ülkelerine de sıçradı. Gurbetçiler, Avrupa ülkelerindeki Türk marketlerinin Türkiye’den getirilen ürünlere son 1 yılda yüzde 150 zam yaptığını, eş değer yabancı ürünlerin fiyatlarının ise sadece yüzde 10-15 arttığını belirterek zamlara tepki gösterdi. Özellikle peynir, yoğurt, yağ, sucuk-salam ve sosis gibi işlenmiş ürünler, un ve unlu mamuller ile meyve sebze fiyatlarının, Avrupa’daki normal marketlere göre çok daha pahalı olduğu belirtiliyor. Türk ürünü olduğu için bu marketleri tercih ettiklerini söyleyen gurbetçiler ise Türk marketleri boykot edeceğini ifade ediyor.

A1

"BUNU HİÇBİR YABANCI YAPMIYOR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türk marketlerinde satılan ürünlerin bir kısmının Türkiye’den bir kısmının ise Avrupa’dan alınarak satıldığını söyleyen bir gurbetçi “Türkiye’den gelen özel ürünler var. Burada pek bulamıyoruz. Bunların fiyatları yüzde 150 arttı. Bunu kısmen anladık diyelim. Ama Avrupa markası olup bu marketlerde satılan ürünlerin fiyatları da yüzde 100 arttı. Bu resmen fırsatçılık. Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor. Ama bizim marketlere baktığınızda fiyatların uçtuğunu görüyoruz. Biz ülkemize destek olması açısından Türk marketlerini tercih ediyoruz. Ancak bu bize yapılan yanlış nedeniyle alışverişlerimizi değiştireceğiz” dedi.

iStock-900020714

“DOST KAZIĞI BU OLSA GEREK”

Almanya’da yaşayan gurbetçi kadın da sosyal medyada Türk esnaflarının uyguladığı fiyat politikası karşısında isyan etti. Alman marketi ile Türk marketleri arasındaki fiyatları kıyaslayan gurbetçi kadın, Türk esnafların müşterilerinin genelde Türk olduğunu ifade ederek “Dost kazığı dedikleri bu olsa gerek” sözleriyle duruma tepki gösterdi. Alman marketlerinde 400 gramlık bir kirazın fiyatının 4 avro olduğunu, Türk marketinde ise kirazın kilosunun 20 avro olduğunu dile getiren kadın, iki markete de ürünlerin Brezilya’dan geldiğini söyledi. Fiyat farkına isyan eden kadın, konuşmasının devamında Türk esnaflarına “İnsaflı davranın” önerisinde bulundu.

iStock-1159785613

FİYAT FARKI YÜZDE 50'Yİ BULDU

Özellikle temel gıda ürünlerinde Türk marketleri ile Avrupalı marketler arasında yüzde 50’ye yakın farkla oluştu. Örneğin Almanya’daki bir yerel markette 1 litre süt 1,25 avro iken, Türk marketlerinde bu rakam 2,5 avroya kadar çıkıyor. Yine 10’lu yumurta yerel markette 2,4 avro iken, Türk marketlerinde 4 avroya kadar yükseldi. Kırmızı et, beyaz et, meyve-sebze ve ekmek fiyatlarının da yerel marketlere göre yüzde 40-50 fazla olduğu görülüyor.

iStock-1500437380

"TÜRK MARKETLERİ 2 KATINA SATIYOR"

Bir gurbetçi yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: “Lidl’den 500 gram kayısıyı 4,78 avroya aldım. Aynı ürün Türk manavında 8,5 avroya satılıyor. Aynı şekilde kırmızı ve siyah üzüm fiyatı yerel markette kilosu 2,49 avro, Ancak Türk esnafında fiyat 5 avronun üstünde. 800 gram kepekli ekmek 2,49 avro, 90 adetlik ıslak mendil 0,99 avro, 500 gram brokoli 0,99 avro, yoğurt fiyatları da yüksek. Kısacası tüm ürünlerin fiyatları Türk marketlerinde 2 katına satılıyor” dedi.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'deAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
ABD tarihinde bir ilk! Başkanlık seçimi öncesi Trump'ı yıkan kararABD tarihinde bir ilk! Başkanlık seçimi öncesi Trump'ı yıkan karar
Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu!Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu!
Anahtar Kelimeler:
gurbetçi Avrupa market türk
En Çok Okunan Haberler
Ağrı'da çıplak gezen kadın polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da çıplak gezen kadın polisi alarma geçirdi!

ABD tarihinde bir ilk! Başkanlık seçimi öncesi Trump'ı yıkan karar

ABD tarihinde bir ilk! Başkanlık seçimi öncesi Trump'ı yıkan karar

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Gurbetçilerden Türk marketlere boykot! Fiyatlara anlam veremediler: "Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor"

Gurbetçilerden Türk marketlere boykot! Fiyatlara anlam veremediler: "Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor"

Konser alanındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü! Saldırganı vuran polis memuru gözaltına alındı

Konser alanındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü! Saldırganı vuran polis memuru gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.