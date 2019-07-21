EDİRNE (AA) - Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Türkler, yaz tatillerini geçirmek için memlekete gelmeye devam ediyor.

Temmuz ayı başından bu yana Edirne'deki sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısı 625 bin kişi oldu.

Gelişlerin gelecek ayın ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere Edirne'nin yöresel lezzetleri ikram edildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile Dernek Yönetim Kurulu Üyesi şekerlemeci Arif Meriç, Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere tava ciğer ile yöresel tatlılar ikram etti, hayırlı yolculuklar diledi.

İkramda bulunan esnafa Edirneli müzisyen de eşlik ederek kemanla "Türkiyem" türküsünü çaldı. Gurbetçi vatandaşlar şarkıya hem eşlik etti hem de duygulandı.

- "Onların vatana kavuşma sevincine ortak olduk"

Dernek Başkanı Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada binlerce gurbetçinin baba ocağına geldiğini, gurbetçilerin sevinçlerine ortak olduklarını kaydetti. Dinar, "Onların vatana kavuşma sevincine ortak olduk. Onlara Edirne'nin yöresel lezzetlerini ikram ediyoruz. Evinize hoş geldiniz" dedi.