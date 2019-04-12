HABER

Gurbetçileri dolandıran suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Sahte senetlerle borçlandırdıkları gurbetçilerin banka hesaplarındaki paralarını icra yoluyla alan suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ildeki operasyonda aralarında icra müdürünün de bulunduğu 6 kamu çalışanı yakalandı - Suç örgütünün uluslararası bağlantılarının bulunduğu, yurt dışına kaçan 3 zanlı için İnterpol'e başvurulduğu öğrenildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde, sahte senetlerle borçlandırdıkları gurbetçilerin banka hesaplarındaki paralarını icra yoluyla alan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında icra müdürünün de bulunduğu 6 kamu çalışanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurt dışında yaşayan vatandaşların banka hesaplarındaki paralarının sahte belge düzenlenerek icra yoluyla alındığına ilişkin geçen yıl başlatılan araştırma derinleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında icra müdürü, asker ve polisin de bulunduğu 6 kamu çalışanı gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet alma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Örgüt üyelerinin, 22 banka müşterisinin hesaplarındaki 10 milyon lirayı çekmeye çalıştığı öne sürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Bu arada, 7 Ocak'ta tutuklanan örgüt üyelerinden birinin, İnterpol tarafından arandığı ve suç örgütünün uluslararası bağlantılarının tespit edildiği, yurt dışına kaçan şüphelilerin yakalanması için İnterpol'e başvurulduğu öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için özellikle yurt dışında ikamet edenlerin, e-Devlet üzerinden haklarında icra dosyası bulunup bulunmadığını kontrol etmelerini, şüphe duymaları halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

- 9 şüpheli tutuklanmıştı

Suç örgütü üyelerinin, banka hesaplarında yüklü miktarda parası bulunan ve uzun zamandır hesaplarında işlem yapmayan gurbetçiler adına sahte borç senedi, ikametgah ve kimlik düzenlediği, usulsuz tebligat yaptırdığı ve banka hesaplarına haciz koydurduğu tespit edilmişti.

Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 9'u 7 Ocak'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Şehidin bağışlanan organları ile hayat buldularŞehidin bağışlanan organları ile hayat buldular
3 günlük milyoner3 günlük milyoner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır dolandırıcılık Gurbetçi operasyon

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.