Gurbetçileri dolandıran suç örgütüne operasyon

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet alma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında icra müdürü, asker ve polisin de bulunduğu 6 kamu çalışanı gözaltına alındı.

Bu arada, 7 Ocak'ta tutuklanan örgüt üyelerinden birinin, İnterpol tarafından arandığı ve suç örgütünün uluslararası bağlantılarının tespit edildiği, yurt dışına kaçan şüphelilerin yakalanması için İnterpol'e başvurulduğu öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için özellikle yurt dışında ikamet edenlerin, e-Devlet üzerinden haklarında icra dosyası bulunup bulunmadığını kontrol etmelerini, şüphe duymaları halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

- 9 şüpheli tutuklanmıştı

Suç örgütü üyelerinin, banka hesaplarında yüklü miktarda parası bulunan ve uzun zamandır hesaplarında işlem yapmayan gurbetçiler adına sahte borç senedi, ikametgah ve kimlik düzenlediği, usulsuz tebligat yaptırdığı ve banka hesaplarına haciz koydurduğu tespit edilmişti.

Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 9'u 7 Ocak'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

