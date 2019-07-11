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Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilerin isteklerini dinledi

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin, baba ocaklarına yolculukları devam ediyor.

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.

Uzun bir yolculuğun ardından Kapıkule'de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada arabada ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na bir dizi inceleme için gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da ülkeye giriş yapan gurbetçilerle bir süre sohbet etti. Bakan Yardımcısı Turagay gurbetçilerin istek ve taleplerini dinledi.

- "Her sene yeni bir sevinç"

Almanya'da gelen Nedime Kışlak, Türkiye'de olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Her yıl baba ocağına izne geldiklerini ifade eden Kışlak, "Her sene yeni bir sevinç, ayrı bir hasret. Bir ay boyunca ülkemizde ziyaretlerde bulunup tatil yapacağız." dedi.

Hollanda'dan gelen Aslan Göğdemir ise Türkiye'de bulunmanın anlatılmaz bir duygu olduğunu vurgulayarak "Tatilde gezeceğiz, aile ziyareti yapacağız. Türkiye'nin son yıllardaki ilerlemesi de bizi çok sevindiriyor. Ülkemizin önü açık." diye konuştu.

Türkiye'ye gurbetçi girişlerinin gelecek hafta daha da artması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gurbetçi gümrük Kapıkule

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