HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor: Memleketi boş bırakmayız

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor: Memleketi boş bırakmayız

23.06.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadıkları ülkelerden baba ocağına ulaşmak için yola çıkan gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri devam ederken vatan hasreti çeken ve duygularını ifade etmekte zorlanan Ali Karataş, ''Memleket hasretiyle bir yıl boyunca orada çalışıyoruz. Buraya da geldiğimizde ayrı duygular içerisinde oluyoruz. Her yıl geliyoruz. Ömrümüz olduğu sürece memleketimizi boş bırakmayız'' derken, Ayşegül Karataş ''Memleketimizi çok seviyoruz, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor: Memleketi boş bırakmayız

Ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor. Almanya'nın Dortmund kentinden gelen Hızır Ali Karataş, AA muhabirine Türkiye'ye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

''MEMLEKETİMİZİ BOŞ BIRAKMAYIZ''

Duygularını ifade edemediğini belirten Karataş, "Ana vatana gelişin duygusu tarif edilmez, yaşanılır. Gurbette olmanın tarifi çok zordur. Memleket hasretiyle bir yıl boyunca orada çalışıyoruz. Buraya da geldiğimizde ayrı duygular içerisinde oluyoruz. Her yıl geliyoruz. Ömrümüz olduğu sürece memleketimizi boş bırakmayız tatilimizi burada yapmaya geleceğiz." diye konuştu.

AA-20220623-28233708-28233704-GURBETCILERIN_BABA_OCAGINA_YOLCULUKLARI_SURUYOR

Karataş, Edirne'de bir gün konakladıktan sonra memleketi Aksaray'a gideceğini söyledi. Ayşegül Karataş ise annesini ve babasını göreceği için mutlu oluğunu anlattı.

''ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ''

Sınır kapısında Türk bayrağını gördüğünde çok heyecanlandığını dile getiren Karataş, "Ülkemizi çok seviyoruz. Mümkün olduğunca yılda iki kez gelmeye çalışıyoruz. Ülkemize dönmek istiyoruz. Memleketimizi çok seviyoruz, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Eşimle beraber orada çalışıyoruz." dedi.

AA-20220623-28233708-28233707-GURBETCILERIN_BABA_OCAGINA_YOLCULUKLARI_SURUYOR

Almanya'dan gelen Hikmet Kural ise vatana kavuşmanın mutluluk verdiğini ifade etti. Türkiye'ye gelirken Balkan ülkelerinden geçtiğini dile getiren Kural, "Balkanlar üzerinde Osmanlı'nın bırakmış olduğu toprakları geze geze geliyoruz. Oralarda da camilerimiz var, insanlarımızla muhabbet ettik." dedi.

AA-20220623-28233708-28233706-GURBETCILERIN_BABA_OCAGINA_YOLCULUKLARI_SURUYOR

AA-20220623-28233708-28233703-GURBETCILERIN_BABA_OCAGINA_YOLCULUKLARI_SURUYOR

AA-20220623-28233708-28233704-GURBETCILERIN_BABA_OCAGINA_YOLCULUKLARI_SURUYOR

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ailesine not bırakıp silah almış! Kayıp üniversiteli Ali Kemal Yüce'den acı haberAilesine not bırakıp silah almış! Kayıp üniversiteli Ali Kemal Yüce'den acı haber
Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!
Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdıMarmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı
Anahtar Kelimeler:
Edirne Kapıkule sınır kapısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

İlginizi Çekebilir

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.