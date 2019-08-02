HABER

Gurbetçilerin "dönüş" yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu

EDİRNE (AA) - Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule'nin girişinde yaşanan yoğunluğu önlemek için Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli önlemler aldı.

Polis ekipleri, sınır kapısı önünde oluşan yoğunluğun kısa sürede azalması ve araçların düzenli şekilde işlemlerini yapabilmesi için yönlendirme yaptı.

- "İçimiz buruk ama ne yapalım gurbetlik"

Almanya'ya dönen Tunay Zağalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin çabuk geçtiğini söyledi.

Yıllık iznini her yıl Türkiye'de geçirdiğini belirten Zağalı, "Dönüş yapıyoruz, içimiz buruk ama ne yapalım gurbetlik olunca böyle oluyor. İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde yaşıyor. Yozgat'tan çıktık Kapıkule'ye vardık. Geri dönüş için büyük bir konvoy var göründüğü gibi. Geri dönüş başladı. İçimizdeki en büyük sızı da Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirememek. Çocuklarımız Almanya'da, iznimiz bitti mecburen dönüş yapıyoruz." diye konuştu.

Almanya'ya giden Kasım Cevleyen de tatilde bol bol para harcadığını dile getirerek, "Memleket kalkınsın diye elimizden gelen her şeyi yaptık. Türkiye varsa biz varız. Kuşadası, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'yı gezdik. Her gezdiğimiz yerde de alışveriş yaptık, memleketimiz kalkınsın diye. Tatil bizim ihtiyacımız ama biz memleketimizi düşünerek geliyoruz. İspanya'ya da tatile gidebilirdim ama vatanımıza geldik." ifadelerini kullandı.

- Gelen gurbetçi sayısı arttı

Öte yandan, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler de sınır kapılarından giriş yapmaya devam ediyor.

Geçen yıl temmuz ayında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 944 bin 940 gurbetçi Türkiye'ye giriş yaparken, bu yıl temmuz ayında 1 milyon 10 bin 204 gurbetçi giriş yaptı.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldıÇayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya dönüş yolunda gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğini tekmeleyen baba serbest bırakıldı

Türkiye onu böyle tanımıştı! Serbest bırakıldı

İstanbul'da korkunç olay! Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti

Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti

İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

Çocuğa tekme atmıştı, yakalandı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.