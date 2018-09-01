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Gurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

KUYRUK GECE DE DEVAM ETTİ Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda çift sıra 6 kilometrelik kuyruk oluşturan gurbetçilerin çilesi gece de devam etti.

KUYRUK GECE DE DEVAM ETTİ

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda çift sıra 6 kilometrelik kuyruk oluşturan gurbetçilerin çilesi gece de devam etti.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda sabah saatlerinde başlayan kuyruk kısa sürede 6 kilometreye kadar uzamıştı. Türk ve Bulgar gümrüklerinin 9'ar peronla işlemleri sürdürdüğü sınır kapısında kuyruk gece de devam etti. Gündüz oluşan 6 kilometrelik kuyruk 5'e düşürülürken, her yıl kuyruklarda perişan olduklarını ifade gurbetçiler, çözüm bulunmasını istedi. Almanya'ya dönmek için yola çıkan Rafi Türker, "40 senedir Almanya'da yaşıyorum. İki sene önce yine böyle kuyruğa denk gelmiştim ve 14 saat beklemiştim. Ona rağmen yine araçla geldik ama çıkarken yine kuyrukta bekliyoruz. Çaresini yukarıdaki yöneticiler bulacak. İzindeyken saatlerin nasıl geçtiğini bile fark etmiyorsun" dedi.

Gurbetçilerden Mehmet Ekinci de, iznin çok güzel geçtiğini ancak dönüşte kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Yozgat'tan yola çıktık, Almanya'ya gidiyorum. Yaklaşık 4 kilometrelik kuyruğu 6 saatte tamamlayıp gümrüğe geldik. Bundan sonra iki bin kilometre daha var. Gurbetçiler olarak yakınlarımızdan ayrıldığımız içi üzgünüz. Onları gördüğümüz için mutlu olmuştuk ama iznimiz bitti. Kuyruklara da bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu 5 kilometre iken, Hamzabeyli'de ise 2 kilometreyi aştı. Edirne Valiliği ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, gurbetçiler için ücretsiz seyyar tuvaletler kurarken, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü de gümrük kapısında gurbetçilere ücretsiz ikramlarda bulundu.

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