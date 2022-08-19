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Gurbetçilerin hüzünlü dönüşü! 'Vatanımızı bırakmak istemiyoruz ama gitmek zorundayız'

19.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllık izinlerinin bitmesiyle Avrupa'ya dönmeye başlayan gurbetçiler sınırdan kalpleri buruk ayrılıyor. Gurbetçilerden biri, ''Vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı bırakmak istemiyoruz ama gurbete yaşadığımız yere gitmek zorundayız. Onun bir burukluğu var'' derken bir diğeri, ''Döndükten 2-3 ay sonra Türkiye özlemi başlıyor'' ifadeleri kullandı.

Gurbetçilerin hüzünlü dönüşü! 'Vatanımızı bırakmak istemiyoruz ama gitmek zorundayız'

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin Avrupa'da yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüşleri sürüyor. Türkiye'ye gelirken sevinçle girdikleri Kapıkule Sınır Kapısı'na bu kez dönüş yolculuğu için gelen gurbetçiler, sınırdan kalpleri buruk ayrılıyor.

Fransa'ya dönen Süleyman Sakallı, Türkiye'de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini ancak dönüş yolunun burukluğunu yaşadığını söyledi. Memlekette zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını anlatan Sakallı, şunları kaydetti: "Fransa'dan gelirken yolumuz hızlı geçiyor, Türkiye'mize geleceğimiz için. Şu an tatil bitti. Vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı bırakmak istemiyoruz ama gurbete yaşadığımız yere gitmek zorundayız. Onun bir burukluğu var. Ama her zaman aklımız ve yüreğimiz vatanımızda, milletimizde ve bayrağımızda. Orada bir yıl kalınca vatanımızı, bayrağımızı görmek ve kokusunu almak istiyoruz. Onun hasretini yaşıyoruz."

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Hollanda'ya dönen Şahap Güneş ise tatilin en üzücü zamanının Kapıkule'den ayrılmak olduğunu ifade etti.

"HÜZÜN İSTER İSTEMEZ OLUYOR''

Dönüş yolunun her zaman buruk geçtiğini belirten Güneş, "Hüzün ister istemez oluyor. İnsan doğup büyüdüğü memleketinden, arkadaşlarından, ailesinden ayrıldığı zaman bir hüzün oluyor. dedi.

Hasan Çetin de ailesiyle ve sevdikleriyle güzel bir tatil geçirdiğini dile getirerek, "Döndükten 2-3 ay sonra Türkiye özlemi başlıyor." diye konuştu.

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gurbetçi Kapıkule sınır kapısı
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