Gurbetçilerin memleket hasreti 'plakaya' yansıyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'tan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giderek hayatlarını burada sürdüren gurbetçilerin memleketlerine duydukları özlem, araç plakalarına yansıyor. Gurbetçilerin araç plakalarında genellikle Sivas'ın plakası olan '58' yer alıyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine çalışmaya giden Sivaslıların, memlekete duydukları özlem, araçlarının plakalarında göze çarpıyor. Yaz aylarında tatillerini geçirmek için Sivas'a gelen gurbetçilerin yabancı plaka araçlarında genellikle ilin trafik kodu olan '58'i seçtikleri görülüyor. Bu sayede birbirlerini de tanıdıklarını belirten gurbetçiler, Sivas'a geldiklerinde kenti gezip, yöresel yiyeceklerden yiyor.

35 yıldır Almanya'da yaşayan ve BH ES 58 plakalı otomobiliyle tatil için memleketi Sivas'a gelen İbrahim Sarı (46), "Yurt dışında yaşayan insanlar için Sivas bir aşktır. Sivas bir özlemdir. Avrupa'da Sivaslı olup da otomobillerimizin plakalarını 58 yaptırabiliyorsak, bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Vatanımızı, milletimizi ve özellikle memleketimiz Sivas'ı orada temsil edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes Almanya'da 58 plaka alabilmek için yarışıyor ve mücadele ediyor. 58 bir aşktır. Almanya'da ben şimdiye kadar Sivaslı olup da 58 plakası olmayan görmedim. Özellikle de son 10-15 yıl içerisinde mutlaka bir evin içinde 2 tane araba varsa, biri kesin 58'dir. Bu hiç şaşmaz. Yaklaşık 25 senedir benim plakalarım değişiyor, ama sonu kesinlikle değişmiyor, hep 58'dir. İki tane oğlum var. İkisinin de ayrı arabaları var. Onların da plakalarının sonu hep 58'dir" dedi.

'PLAKADA 58 VARSA SİVASLI OLDUĞUNU ANLAYIP SELAMLAŞIYORUZ'

14 yıldır Almanya'da otomobil fabrikasında işçi olarak çalışan, UY SY 5858 plakalı aracıya Sivas'a gelen Serkan Yıldırım ise, "Sivaslı olduğum için, Sivas'la gurur duyduğum için plakada böyle bir tercih yaptım. Bu plakayı alabilmek için sıra beklemiyoruz, ama belirli bir ücret ödüyoruz. Almanya'da memleketimiz Sivas'a karşı anlatılmayacak bir özlem duyuyoruz. O yüzden plaka ile hasretimizi gideriyoruz. Almanya'da 58 plaka çok var. Sivaslı olanlar genelde plakalarını 58 yapıyor. Almanya'da plakaya baktığımızda 58 varsa Sivaslı olduğunu anlayıp selamlaşıyoruz. Almanya'da 58 plaka gördüğümüz zaman insan daha bir seviniyor" diye konuştu.

'PLAKAMIZLA SİVASIMIZI YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYORUZ'

Almanya'da tuğla fabrikasında çalışan Ahmet Yıldız da otomobilinin plakasının OS HY 5858 olduğunu belirterek, "Gurbetçiyiz. Sivas hasreti var. Plakamızla Sivas'ımızı yurt dışında temsil ediyoruz. Yurt dışında yaşayan, Sivaslı olup da 58 plaka almayan Sivaslıyım demesin. Az bir miktar para ödeyerek alınabiliyor. Almanya'da veya yurt dışında hangi ülkeye gidersek 58'i gördüklerinde 'bu Sivaslı hemşehrimiz' diyerek yardımcı oluyorlar. Hemşehrilerimiz ile buluşabiliyoruz. Almanya'da herkes kendi ilinin plakasını almaya çalışıyor. Sivas'ı çok özlüyoruz. Burası vatanımız" ifadelerini kullandı.

Almanya'da şoförlük yapan ve Sivas'a olan özlemi nedeniyle DU MH 8258 plaka alan Murat Öztekin ise, "Özellikle bu plakayı seçtim. Biz burada doğduk, büyüdük. Bu memleketin insanıyız. Nereye gidersen git, doğduğun yeri illa ki özlüyorsun. Memleketin özlemini çekiyoruz" dedi.

BABA OĞUL, HEM 'TÜRK' HEM '58' PLAKA ALDI

Almanya'nın Tübingen şehrinde yaşayan Mehmet Karademir (63) ve oğlu Fatih Karademir (42) ise otomobillerine hem Türk olduklarını hem de Sivaslı olduklarını yansıtan plaka aldı. TÜ RK 558 ve TÜ RK 158 plakalı araçlarıyla tatil için Sivas'a gelen baba oğul, plakalar nedeniyle kendilerine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. Baba Karademir, "Bu anlatılmaz bir duygu. Bu plakaları parasıyla alacak olsan, alamazsın. Öyle bir şansımız yok. Bu bir şans. Tübingen kentinde oturduğumuzdan dolayı T ve Ü'yü onlar veriyorlar, R-K'yı da biz aldık. Böylece Türk oldu. Sonunda '58' olunca tadından yenmiyor. Bu plakayı görenler fotoğraf çektirip internete koyuyorlar. Bunları görünce mutlu oluyorum. Almanya'da Türk plakası ile dolaşmanın zararını görmedim ama bazı Almanlar, Türk yazısına burun kıvırıyorlar. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Kesinlikle korkmuyorum ve Türklüğümle gurur duyuyorum. Hem Türklüğümüzü, hem de Sivaslılığımızı plakaya yansıttık" dedi.

Oğlu Fatih Karademir ise 8 yaşında Almanya'ya gittiğini belirterek, "Bu duygu, bambaşka bir duygu. Hem Türk, hem de Sivaslı olduğumuzu millet görüyor. Çok güzel tepki alıyoruz. Almanya'da da bir Sivaslı yanımızdan geçtiği zaman hemen anlıyor ve 'hemşehrim' diye bağırıyorlar. Güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.