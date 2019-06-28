Gurbetçilerin sıla yolunda ‘çile’ kuyruğu sona erecek

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye’ye gelen Türk işçilerin özellikle ‘sıla’ yolunun dönüşünde ülkeden çıkarken çile kuyruğu yaşamamaları için bin 700 araç kapasiteli devasa bir park alanı oluşturduklarını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçi sezonunun dönüş yolculuğu ile ilgili Kapıkule yolunda yaşanan uzun çile kuyruklarının sonlandırılması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, Kapıkule girişinde oluşturdukları bin 700 araç kapasiteli park alanında, gurbetçilerin alacakları sıra numarası ile alana gireceklerini ve yollarda çile şeklinde geçirdikleri zamanı söz konusu park alanında dinlenerek ve tesislerin imkanlarından yararlanarak, geçireceklerini belirtti.

“Devasa bir otopark oldu”

Canalp, “Dönüş sezonuna yetiştireceğiz. Şu anda zaten bin 700 aracı alabilecek şekilde bir park yaptık oraya. Yani gurbetçi vatandaşlarımızın çilesi neydi? Orada, sizler de muhabir olarak oraya gittiğinizde mikrofonu uzattığınızda onların söylediği şey şuydu; ’Bak güneşin altındayız, ailecek arabanın içerisindeyiz ve bu sıcağın içerisinde saatlerdir dur kalk yapa yapa ilerliyoruz’ şikayet budur. Tabi Bulgar tarafının da bizim gümrüğün de belli bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç geçemiyor. Bu bir vakıa. Dolayısıyla insanların da kuyrukta beklerken bir takım ihtiyaçları var. Tuvalet gibi basit sıkıntıları da bertaraf edebilme noktasında bir otopark yaptık. Devasa bir otopark oldu” dedi.