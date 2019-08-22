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Gurbetçilerin yüzünü 'otopark' güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

YAZ tatillerini Türkiye'de geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yeni otoparktan memnun.

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini Türkiye'de geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yeni otoparktan memnun. Önceki yıllardaki gibi uzun araç kuyrukları oluşmazken, çıkış için bekleyenler tesislerde çeşitli imkânlardan faydalanabiliyor. Yıllardır kuyruklarda çile çeken gurbetçiler, araçlarını parka çekerek, yemek yiyerek ve çeşitli ihtiyaçlarını gidererek sosyal tesislerde sıralarının gelmesini bekleyebiliyor ve ücretsiz wi-fi hizmetinden faydalanıyor. Kapıkule'ye gelen gurbetçilere, polis ekipleri tarafından yönlendirildikleri 1750 araç kapasiteli otoparka girişte sıra numarası veriliyor. Otoparkta ayrıca gurbetçilerin çocukları da kurulan oyun parkında vakit geçirebiliyor. 'TÜRKİYE'DEN BAŞKA YERDE BÖYLE HİZMET YOK' Dönüş yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden Tülay Erdem, otopark uygulamasını güzel bulduklarını ifade ederek, "Burayı gerçekten güzel yapmışlar. Türkiye'den hariç hiçbir yerde böyle bir hizmet yok. Çok güzel hizmetler var. Çocuklar için olsun, içecekler olsun gerçekten Türkiyemiz bizim için iyi hazırlamış" dedi. 'BÖYLE BEKLEMİYORDUK' Tatilini geçirdiği Türkiye'den Hollanda'ya dönen Saniye Ünal ise sıra beklerken zamanları geçirebilecekleri aktivitelerin olmasına sevindiklerini belirtti. Ünal, "Park alanını görünce şaşırdık, böyle beklemiyorduk. Arabada otururken sıkılmıştık, sonra bizim için hazırlanan sosyal aktivite alanlarını gördük, biz de zamanımızı burada geçiriyoruz" diye konuştu. 'UYGULAMA ÇOK GÜZEL' Bir diğer gurbet yolcusu Mustafa Berçin de "Tatilimiz güzel geçti, şimdi dönüş yolculuğumuz başladı. Burada yapılanları yeni gördük, özellikle otopark uygulaması çok güzel. Tek üzüldüğümüz nokta vatandan ayrılıyor oluşumuz" ifadelerini kullandı.

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