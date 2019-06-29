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Gurbetçinin düşürdüğü bin sterlini bulup, teslim ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 19:24 | Son Güncelleme

AYDIN'da, tatil yapmak için kente gelen gurbetçinin cebinden düşen bin sterlin, esnaf ve çevredekiler tarafından toplanıp, kendisine teslim edildi.

Gurbetçinin düşürdüğü bin sterlini bulup, teslim ettiler

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, tatil yapmak için kente gelen gurbetçinin cebinden düşen bin sterlin, esnaf ve çevredekiler tarafından toplanıp, kendisine teslim edildi.
İngiltere'den oturan ve tatil için Didim'e gelen ismi öğrenilemeyen gurbetçi, üstündeki bin sterlini bu sabah otomobiline binerken, düşürdü. Bu sırada rüzgarın etkisiyle paralar savrulurken, esnaf ve çevredekiler olayı gördü. Saçılan paraları toplayan grup, daha sonra bir dükkanın güvenlik kamerası görüntülerinden, paranın sahibinin aracını belirledi. Aracın yerini belirleyip, bu kişiye ulaşan grup, parayı teslim etti. Parayı bulanlardan Resul Sarı, "Yolda yürüyordum, birden rüzgar eşliğinde paraların uçuştuğunu fark ettim. Paraları toplamaya başladım. Çevredeki esnaf arkadaşlar da bana yardımcı oldu. Daha sonra kamera kaydı var mı, yok mu diye baktık. Kameralardan aracın plakasına baktık. Araç sahibine ulaştık. Paraları kendisine eksiksiz olarak teslim ettik" dedi.
Çarşı esnafından Fırat Durmaz ise, "Yola saçılan paraları topladıktan sonra paranın sahibini aramaya başladık. Aracını tespit ederek başında beklemeye başladık. Aracın sahibi geldi, o da parayı arıyormuş. Yoldan topladığımız paraları sahibine teslim ettik. Kendisi de bize teşekkür etti" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gurbetçinin düşürdüğü bin sterlini bulup, teslim ettiler

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